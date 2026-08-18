Zezé Di Camargo faz 64 anos e ganha homenagem de Wanessa:

Por R7

Publicada em 18/08/2026 às 16h12

Wanessa Camargo fez uma homenagem pública ao pai, Zezé Di Camargo, que completa 64 anos nesta segunda-feira (17). A cantora, de 43, compartilhou diversos cliques ao lado do cantor sertanejo com uma declaração carinhosa.

“Hoje é dia de celebrar a sua vida e agradecer a Deus pelo presente que é ter você como pai. Que esse novo ciclo venha cercado de saúde, paz, amor, alegrias e muitos motivos para sorrir. Que nunca faltem sonhos, conquistas e momentos especiais”, disse ela.

Wanessa aproveitou ainda para falar um pouco da relação que tem com Zezé. “Tenho muito orgulho da nossa história, de tudo que aprendi com você e da pessoa que você é. Ser sua filha é uma das maiores bênçãos da minha vida, e sou eternamente grata por todo amor, cuidado e por tudo que construímos. Te amo infinitamente! Feliz aniversário, pai”, completou.

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Camila Camargo, de 40, também parabenizou o pai. “Homem que eu admiro profundamente, de quem eu tenho tanto orgulho e que amo de um jeito que nem sei explicar. Às vezes, eu queria ter herdado um pouco mais da sua capacidade poética… essa forma tão bonita que você tem de transformar sentimentos em palavras e palavras em músicas que atravessam o tempo e o coração das pessoas. [...] Que privilégio é ser sua filha, acompanhar sua história, aprender com a sua força, com a sua sensibilidade, com o seu talento e, principalmente, com o seu coração", escreveu ela.

Além de Wanessa e Camila, Zezé também é pai de Igor, de 32 anos — os três são do casamento com a ex-mulher, Zilu Godoi —, e de Clara, de 1 ano e 7 meses, da atual relação com Graciele Lacerda.