Polícia Civil apreende 231 kg de drogas em área rural de Rio Crespo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/08/2026 às 13h40

Duas pessoas foram presas em flagrante após uma operação da Polícia Civil que resultou na apreensão de aproximadamente 231,38 quilos de drogas em uma área rural de Rio Crespo, nesta terça-feira (11). A ocorrência foi registrada na Linha C-100, onde os policiais também apreenderam dois veículos, celulares e outros objetos relacionados ao caso.

As buscas tiveram início depois que a polícia recebeu uma informação sobre uma grande quantidade de entorpecentes que teria sido deixada nas proximidades de uma plantação de milho. Durante a averiguação, dois veículos foram localizados perto do ponto indicado.

Um homem e uma mulher foram abordados pelos policiais. Segundo a ocorrência, havia indícios de que os dois estariam envolvidos na retirada da carga da área de mata e no transporte dos entorpecentes. Parte da droga já havia sido colocada em sacos, enquanto embalagens semelhantes foram encontradas no porta-malas de um dos carros.

A maior parte do material foi localizada durante as buscas realizadas nas proximidades. Foram apreendidos aproximadamente 204,46 quilos de maconha, 18,67 quilos de cocaína e 8,25 quilos de crack.

Também foram encontrados R$ 1.700 em dinheiro com um dos suspeitos, além da chave de um dos veículos. A mulher portava a chave do segundo carro e uma pequena quantidade de uma substância com características de maconha.

Durante a abordagem, um dos suspeitos informou aos policiais que teria recebido uma proposta de pagamento para buscar a droga que havia sido deixada no local.

Após a ocorrência, os dois foram encaminhados à unidade policial. As prisões em flagrante foram ratificadas por suspeita de tráfico de drogas.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outras pessoas que possam estar relacionadas à origem, ao destino e à distribuição da carga.