Operação Tapa-Buraco avança pelos bairro de Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 12/08/2026 às 14h22

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da SEMOD, segue trabalhando para melhorar as condições das ruas e garantir mais segurança para motoristas, motociclistas e pedestres.

A operação teve início no bairro Jorge Teixeira e já segue por diversas ruas do bairro Liberdade. Nesta quarta-feira, serão aplicadas 18 toneladas de massa asfáltica, reforçando o compromisso com a manutenção da malha viária do município.

É trabalho que acontece todos os dias para deixar nossa cidade mais segura, organizada e preparada para o futuro. Espigão do Oeste não pode parar!