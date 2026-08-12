Ataques de Rússia e Ucrânia deixam mortos, incluindo criança de 8 anos

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 12/08/2026 às 14h57

Ataques realizados por Rússia e Ucrânia deixaram ao menos quatro mortos nas últimas horas, entre eles uma criança de 8 anos. As ofensivas atingiram diferentes regiões dos dois países e envolveram centenas de drones, segundo informações divulgadas pelas autoridades nesta quarta-feira.

Na Rússia, duas pessoas morreram na região de Krasnodar. Uma das vítimas foi a criança de 8 anos, atingida durante um ataque ucraniano com drones contra Novorossiysk, cidade portuária às margens do mar Negro, segundo o governador regional, Veniamin Kondratyev.

Outras oito pessoas ficaram feridas em Novorossiysk, incluindo um menor de idade. Kondratyev afirmou que destroços de drones atingiram prédios residenciais e comerciais. Cerca de 90 moradores precisaram ser encaminhados para centros de acolhimento temporário.

Imagens divulgadas pela imprensa russa mostram danos na fachada de um edifício residencial, parcialmente atingida pelo impacto. A autenticidade do material não foi verificada de forma independente pela agência France-Presse.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou um ataque contra a base naval de Novorossiysk, localizada a mais de 300 quilômetros da linha de frente. Ele classificou o local como o "último grande bastião da frota russa no mar Negro".

Segundo Zelensky, posições de defesa aérea e estruturas portuárias foram atingidas pelas Forças Armadas ucranianas.

Outro ataque com drones deixou uma pessoa morta na aldeia de Volna, também na região de Krasnodar e próxima à península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Quatro pessoas ficaram feridas em outras ofensivas registradas nas cidades de Anapa e Gelendzhik.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter derrubado 502 drones ucranianos sobre o território russo e o mar Negro durante a noite.

Ataques russos deixam mortos na Ucrânia

Na Ucrânia, duas pessoas morreram em ataques russos com drones contra Kherson, importante cidade do sul do país localizada próxima à linha de frente. Outras pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades locais.

Na região de Zaporizhzhia, um drone atingiu um ônibus e deixou uma pessoa ferida, informou o governador Ivan Fedorov.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou mísseis e 138 drones durante a noite. Segundo os militares ucranianos, 112 desses drones foram derrubados ou interceptados. O comunicado não informou a interceptação de mísseis.

Os ataques dos dois lados têm se intensificado após mais de quatro anos de guerra. A invasão russa em larga escala começou em fevereiro de 2022 e provocou milhares de mortes, além da destruição de infraestrutura e do deslocamento de milhões de pessoas.

A Ucrânia recebe apoio financeiro e militar de países ocidentais desde o início do conflito.

O presidente russo, Vladimir Putin, exige o reconhecimento do controle de Moscou sobre territórios ucranianos e garantias de que a Ucrânia não ingressará na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Zelensky rejeita essas condições e exige a retirada das tropas russas e o restabelecimento das fronteiras reconhecidas internacionalmente em 1991, o que inclui a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.