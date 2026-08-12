O governo dos Estados Unidos está se preparando para o pior cenário

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 12/08/2026 às 15h01

Nem todas as nações do mundo têm recursos para se planejar contra desastres imprevisíveis, mas os cidadãos dos Estados Unidos podem ficar gratos por seus políticos estarem tentado. De terremotos a atrocidades causadas pelo homem, o governo dos EUA considerou vários cenários (conhecidos como Cenários de Planejamento Nacional) que têm o potencial de devastar a população do país.

Curioso? Clique nesta galeria para ver qual seria a resposta do governo norte-americano a várias catástrofes.

Nem todas as nações do mundo têm recursos para se planejar contra desastres imprevisíveis, mas os cidadãos dos Estados Unidos podem ficar gratos por seus políticos estarem tentado. De terremotos a atrocidades causadas pelo homem, o governo dos EUA considerou vários cenários (conhecidos como Cenários de Planejamento Nacional) que têm o potencial de devastar a população do país.