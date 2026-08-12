Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável-CMDRS convoca Assembleia Geral Ordinária

Por Assessoria

Publicada em 12/08/2026 às 14h10

São convocados nos termos da Lei 4556/2025, através do Presidente em exercício, os representantes de que trata o (Art. 4º) e demais interessados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, todo 2ª (segunda) quarta feira de cada mês, às 09:00 horas, na sede e foro da SEMAGRI (Art. 3º), Av. João Pessoa, nº 4476, Centro, CEP: 76.940-000, Rolim de Moura/RO, a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta da ordem do dia:

Composição do CMDRS através dos representantes (Art. 4º);

Eleição da diretoria (Art. 6º) para o exercício 2025 e 2026 (Art. 5º).

Rolim de Moura/RO; 12 de agosto de 2026

Presidente (Insc I do Art. 6º da Lei 4556/2025)

UENDER ARPINE NOGUEIRA

Sec. Mun. de Agricultura

Dec. nº 6515/2025