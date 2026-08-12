Operação Lei Seca reforça fiscalização em Cacoal

Por cacoal notícas

Publicada em 12/08/2026 às 14h31

A fiscalização contra a combinação de álcool e direção foi reforçada em Cacoal e outras cinco cidades de Rondônia durante mais uma etapa da Operação Lei Seca. As ações foram realizadas nos dias 7 e 8 de agosto pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), com foco na prevenção de sinistros e na conscientização dos motoristas.

As abordagens ocorreram em Cacoal, Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná e Vilhena, reunindo equipes de fiscalização em diferentes regiões do estado.

Ao todo, 1.243 condutores foram abordados durante as operações. Desse número, 128 apresentaram situação de embriaguez, enquanto 40 pessoas foram flagradas dirigindo sem habilitação.

As fiscalizações também resultaram em 303 autuações e na condução de 57 pessoas à Central de Flagrantes da Polícia Civil por suspeita de crime de embriaguez ao volante.

Além do caráter repressivo, a Operação Lei Seca busca conscientizar os usuários das vias sobre os riscos provocados pela ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir. O álcool pode comprometer a atenção, diminuir os reflexos e prejudicar a capacidade de tomada de decisões, aumentando consideravelmente o risco de acidentes graves.

A orientação das autoridades é que pessoas que consumirem bebidas alcoólicas não assumam a direção. Entre as alternativas estão o uso de transporte por aplicativo, táxi, transporte coletivo ou a escolha de um motorista que não tenha ingerido álcool.

A fiscalização reforça que a responsabilidade no trânsito começa com as escolhas individuais. Respeitar as normas e evitar a direção sob efeito de álcool são atitudes fundamentais para reduzir ocorrências e preservar vidas nas ruas e rodovias de Rondônia.