TCE/RO realiza visita técnica aos serviços de Assistência Social de Guajará-Mirim

Por assessoria

Publicada em 12/08/2026 às 14h15

O fortalecimento das políticas públicas de assistência social esteve em pauta durante uma visita técnica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) realizada no dia 28 de julho de 2026, em Guajará-Mirim.

Durante a agenda, os técnicos do TCE/RO conheceram a estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMTAS) e realizaram visitas ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Nos locais visitados, a equipe do Tribunal dialogou com os profissionais e equipes de referência sobre os atendimentos realizados, os instrumentos de trabalho utilizados e os principais desafios enfrentados na execução dos serviços socioassistenciais.

Entre os aspectos apresentados, esteve a realidade de um município com uma extensa área de abrangência, que envolve regiões urbanas, rurais, ribeirinhas e de fronteira, cenário que exige das equipes estratégias específicas para garantir que os serviços de assistência social cheguem à população que necessita de atendimento.

A visita também possibilitou aos técnicos conhecerem as instalações dos equipamentos e serviços socioassistenciais, além de realizarem registros das estruturas visitadas.

Ao final da agenda, os representantes do TCE/RO destacaram a importância do trabalho desenvolvido pela Assistência Social e reafirmaram o compromisso do órgão em contribuir para o fortalecimento das políticas públicas e para o aprimoramento dos serviços oferecidos à população de Guajará-Mirim.

A visita representa ainda uma oportunidade de diálogo entre os órgãos públicos, permitindo conhecer de perto a realidade do município e os desafios enfrentados diariamente pelos profissionais que atuam na proteção social.