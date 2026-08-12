Linha 625 em Jaru recebe cerca de 4 quilômetros de pavimentação asfáltica

Por Assessoria

Publicada em 12/08/2026 às 14h02

As obras de pavimentação asfáltica na Linha 625, executada por meio da parceria entre o Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura de Jaru, foram concluídas nesta semana. E ao todo, foram construídos aproximadamente 4 quilômetros novo.

Com a conclusão dos serviços, a Linha 625 passa a oferecer uma infraestrutura mais adequada para o deslocamento de moradores, trabalhadores e população em geral, em especial aqueles que residem no Savana Park, Setor Industrial e região.

Além da melhoria na mobilidade, o novo trecho já vem sendo utilizado pela população para atividades físicas, como caminhadas e corridas, ampliando as possibilidades de uso e convivência no espaço.

A obra representa um investimento de mais de R$ 15 milhões e está entre os maiores serviços de asfaltamento já realizados em um único trecho no município.