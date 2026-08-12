Projeto beneficia crianças e adolescentes com entrega de kits esportivos

Por Pautas Rondônia

Publicada em 12/08/2026 às 13h55

Crianças e adolescentes atendidos pelo projeto Futebol de Rua pela Educação, em Rolim de Moura (RO), receberam kits esportivos durante mais uma etapa da iniciativa “Sicredi e Visa: Vestindo Sonhos e Transformando Histórias”, realizada na última. A ação busca incentivar a prática esportiva e ampliar oportunidades de desenvolvimento por meio do esporte.

Cada participante recebeu um kit composto por camisa, calção, meião e chuteira, itens que irão apoiar as atividades realizadas pela instituição. Além de contribuir para o acesso ao esporte, a iniciativa estimula valores como cooperação, respeito, disciplina, trabalho em equipe e cidadania.



A entrega integra uma mobilização nacional promovida pelo Sicredi e pela Visa, em parceria com o Instituto Futebol de Rua. Ao todo, aproximadamente 2,3 mil crianças e adolescentes serão beneficiados em 40 cidades do país. Na área de atuação da Central Sicredi Centro Norte, sete municípios participam da iniciativa.



Durante a ação, representantes das instituições parceiras destacaram a importância do esporte como ferramenta de transformação social, capaz de contribuir não apenas para o desenvolvimento físico, mas também para o fortalecimento de competências socioemocionais essenciais para a vida em sociedade.

Para o presidente da Sicredi Univales MT/RO, Juares Cividini, apoiar iniciativas esportivas voltadas à infância e à juventude é uma forma de contribuir para a formação de adultos com senso de união, cooperação e responsabilidade coletiva.

“O Brasil é considerado o país do futebol, e muitas crianças crescem com esse sonho. Com essa iniciativa do Sicredi, em parceria com a Visa, entregamos kits para que esses alunos possam continuar sua jornada no esporte, promovendo saúde, bem-estar e senso de cooperação”, destacou.

O projeto Futebol de Rua pela Educação é realizado no contraturno escolar e alia atividades esportivas a ações pedagógicas voltadas a temas como cidadania, inclusão, saúde, meio ambiente e respeito às diferenças. A proposta incentiva práticas de convivência baseadas na ética, no respeito e na responsabilidade.

A ação reforça o compromisso do Sicredi com o desenvolvimento local e com iniciativas que geram impacto positivo nas comunidades onde atua. Ao apoiar projetos que unem educação e esporte, a instituição contribui para ampliar oportunidades e incentivar a formação de cidadãos mais conscientes, colaborativos e preparados para o futuro.

Sobre o projeto

O projeto “Sicredi e Visa: Vestindo Sonhos e Transformando Histórias” utiliza o esporte como ferramenta de desenvolvimento social e inclusão, levando kits esportivos para crianças e adolescentes atendidos por instituições em diferentes regiões do Brasil.



Na área de atuação da Central Sicredi Centro Norte, a iniciativa contempla sete municípios. Além de Rolim de Moura (RO), o projeto também passou por Cuiabá e Guarantã do Norte (MT) e seguirá para Laranjal do Jari e Macapá (AP), além de Belém (PA), beneficiando crianças e adolescentes atendidos por projetos sociais voltados ao esporte e à educação.



Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui mais de 10 milhões de associados, mais de 3 mil agências em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, oferecendo soluções financeiras e não financeiras com atendimento próximo e humano.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 261 municípios, com 361 agências, atendendo mais de 1,6 milhão de associados.