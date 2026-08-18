Ana Castela cai de cavalo:
Por R7
Publicada em 18/08/2026 às 16h04
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Cantora visitou o rancho que tem em Londrina, no Paraná, e acabou sofrendo um pequeno acidente

Ana Castela aproveitou a tarde desta segunda-feira (17) de folga para visitar o rancho que tem em Londrina, no Paraná. Durante o passeio, a Boiadeira resolveu andar a cavalo, mas acabou se acidentando durante algumas “manobras” — assista ao vídeo abaixo.

Em uma publicação no Instagram, Ana aparece cavalgando em volta de alguns tonéis, mas o animal acaba se desequilibrando, fazendo a cantora cair no chão.

Na segunda tentativa, novamente o tombo. “Hoje a pista estava escorregadia, hein? Pqp”, escreveu ela, bem-humorada.

Entretenimento ACIDENTE
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