Bruno Bolsonaro Scheid reage a articulações do ‘sistema’ contra Flávio Bolsonaro: “O povo é quem decide”

Por Assessoria

Publicada em 18/08/2026 às 16h23

O candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) reagiu nas redes sociais a um comentário de jornalista da CNN sobre uma suposta articulação envolvendo setores do Judiciário para enfraquecer politicamente a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Para Bruno, o relato reforça a atuação do que ele chama de “sistema” para tentar interferir no curso da disputa eleitoral.

“Olha o desespero do sistema”, afirmou Bruno ao iniciar a reação. Depois de acompanhar o comentário, questionou diretamente: “Quer dizer que ministros e juízes estão fazendo acordo para prejudicar o nosso próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro?”

Na sequência, Bruno elevou o tom e deixou claro que, em sua avaliação, existe uma resistência organizada ao nome de Flávio.

“Qual é o limite do sistema? Eles não querem Flávio Bolsonaro de jeito nenhum. Não vai adiantar.”

A mensagem foi reforçada na postagem que acompanhou o vídeo. “Podem tentar fechar portas, pressionar lideranças e fazer acordos de gabinete. Mas não existe sistema maior que a força do povo”, escreveu Bruno.

O candidato também apontou qual, para ele, será a resposta a qualquer tentativa de interferência na disputa: o voto. “Vamos ser maioria. Vamos ocupar as urnas. E vamos enfrentar o sistema com coragem, voto e democracia”, afirmou na publicação.

Bruno encerrou com o recado que resume sua manifestação: “O povo é quem decide. E essa caminhada está só começando.”

No vídeo, ele ainda reforçou a defesa de uma maioria alinhada na Câmara e no Senado e reafirmou a chapa que apoia em Rondônia: Flávio Bolsonaro, 22, para presidente, e Bruno Bolsonaro Scheid, 222, para o Senado.