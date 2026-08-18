Pastor Evanildo celebra trajetória marcada pela fé, família e dedicação a Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 18/08/2026 às 16h05

O dia 17 de agosto marcou uma data especial na vida do Pastor Evanildo Ferreira, que completou 72 anos. Nascido em Ariquemes (RO), ele chegou a Porto Velho em 1978 e foi na capital que construiu sua família, desenvolveu sua trajetória profissional e passou a dedicar parte de sua vida ao trabalho em favor da comunidade.

Ao longo de sua caminhada, Pastor Evanildo construiu uma história marcada pela fé, pelo trabalho social e pela proximidade com as pessoas. Para ele, cada etapa da vida representa uma oportunidade de servir e contribuir para transformar a realidade de famílias e comunidades.

“Chegar aos 72 anos é olhar para trás e agradecer por tudo o que Deus me permitiu viver. Foram muitos desafios, aprendizados e momentos especiais. Acima de tudo, sou grato pela minha família, pelos amigos e por todas as pessoas que fizeram parte da minha caminhada”, afirmou Pastor Evanildo.

Sua história com a fé começou há mais de 33 anos, quando decidiu entregar sua vida ao Evangelho. A partir daquele momento, iniciou uma trajetória de dedicação ao serviço cristão, tendo a fé, a família e o cuidado com o próximo como princípios que passaram a orientar sua vida.

Na Assembleia de Deus, percorreu diferentes etapas do ministério cristão até chegar ao pastorado. Durante mais de duas décadas de atuação pastoral, dedicou-se à orientação espiritual, ao fortalecimento das famílias e ao desenvolvimento de ações sociais voltadas às comunidades.

“A fé mudou a minha vida e me ensinou que servir ao próximo é uma responsabilidade. Sempre procurei estar perto das pessoas, ouvir suas dificuldades e ajudar dentro das minhas possibilidades. Essa missão continua fazendo parte da minha vida”, declarou.

Ao lado da esposa, irmã Marineuza Oliveira, com quem é casado há quase 50 anos, Pastor Evanildo também construiu sua história familiar. O casal é pai de Marcelo Cruz e Mirlene Cruz, e a família ocupa um papel central em sua trajetória pessoal e pública.

“Minha família é um dos maiores presentes que Deus me deu. Ao lado da Marineuza, construímos nossa casa, criamos nossos filhos e enfrentamos juntos os desafios da vida. Tudo o que fizemos até aqui teve como base o amor, a união e a fé”, afirmou.

A experiência acumulada ao longo dos anos também levou Pastor Evanildo a ingressar na vida pública. Em 2024, foi eleito vereador de Porto Velho com 2.963 votos, iniciando uma nova etapa de sua trajetória, agora no Poder Legislativo municipal.

Como vereador, passou a acompanhar de perto as demandas apresentadas pelas comunidades, levando reivindicações aos órgãos públicos e buscando contribuir para melhorias em áreas como infraestrutura, saúde, assistência social e desenvolvimento comunitário.

“Quando entrei para a vida pública, entendi que a responsabilidade aumentava. Cada voto representa uma confiança e um compromisso. Por isso, procuro ouvir as pessoas, conhecer os problemas dos bairros e buscar caminhos para que as demandas da população sejam atendidas”, disse.

Aos 72 anos, Pastor Evanildo também decidiu ampliar sua atuação política e colocou seu nome como candidato a deputado federal. A proposta, segundo ele, é levar para Brasília a experiência adquirida junto às comunidades e no exercício do mandato de vereador.

“Estou colocando minha experiência e minha disposição para trabalhar a serviço de Rondônia. Quero continuar ouvindo a população e defender iniciativas que contribuam para o desenvolvimento dos municípios, para as famílias e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

A relação com as famílias permanece como uma das principais marcas de sua atuação. Pastor Evanildo defende que o fortalecimento dos vínculos familiares, aliado a políticas públicas e oportunidades, pode contribuir para uma sociedade mais estruturada.

“Eu acredito que famílias fortes ajudam a construir comunidades mais fortes. Precisamos cuidar das pessoas, dar oportunidades e trabalhar para que nossos municípios tenham condições de crescer. Esse é um compromisso que carrego comigo há muitos anos”, destacou.

Aos 72 anos, Pastor Evanildo inicia mais um ciclo de sua vida conciliando a experiência acumulada como pastor, marido, pai e vereador com os novos desafios da caminhada política. Sua história, construída ao longo de décadas em Rondônia, segue ligada à fé, à família e ao serviço à comunidade.