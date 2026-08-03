Por Eli Batista

Publicada em 18/08/2026 às 15h51

Cerca de 1.100 pessoas, entre atletas e esportistas, participaram neste domingo (16.08), em Vilhena, da 3ª etapa da Corrida Estações 2026, promovida pelo MTB Vilhena. A Praça da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes foi transformada em um verdadeiro espetáculo para receber os corredores. O deputado estadual Cirone Deiró é um dos principais parceiros do evento.

A competição reuniu participantes de diversos municípios de Rondônia e também de outros estados, com corredores de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Chupinguaia, Espigão do Oeste, Cacoal, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Comodoro e Juína, entre outras localidades.

Com uma organização com capacidade para receber grandes eventos, o MTB Vilhena proporcionou aos participantes uma experiência que marcou o calendário esportivo de Vilhena. A grande quantidade de participantes formou um verdadeiro mar de corredores, levando energia, emoção e movimento para as ruas da cidade.

De acordo com a presidente do MTB Vilhena, Adriane Souza, o grande número de participantes e a estrutura montada reforçam a dimensão que a Corrida Estações alcançou. Segundo ela, a cada etapa, o evento cresce e se consolida como uma das maiores corridas da região, colocando Vilhena em destaque no cenário esportivo e atraindo corredores de diferentes municípios.

Para Adriane, o resultado é fruto de planejamento, dedicação e experiência na realização de grandes eventos esportivos. Ela afirmou que o MTB vem ampliando sua atuação e demonstrando que Vilhena possui estrutura e capacidade para sediar competições de grande porte.

Principal parceiro

A realização da 3ª etapa da Corrida Estações contou com apoiadores, como a Faculdade Uninassau, a Prefeitura Municipal de Vilhena e o Governo do Estado de Rondônia. Um dos principais parceiros do MTB Vilhena é o deputado Cirone Deiró, padrinho da entidade e um importante incentivador do esporte. Segundo Adriane, por meio da destinação de recursos para a realização das competições, o parlamentar contribui diretamente, para que eventos como a Corrida Estações possam alcançar cada vez mais pessoas.

O apoio do deputado também permite ao MTB Vilhena, trabalhar com valores de inscrição simbólicos, ampliando o acesso ao esporte. Atualmente, o MTB Vilhena se destaca por oferecer uma das inscrições mais acessíveis, entre as corridas realizadas no Estado.

Segundo Adriane, o apoio de Cirone Deiró representa mais do que um investimento em uma competição. “É um incentivo à prática esportiva, à qualidade de vida e à democratização do acesso ao esporte”, afirmou.

Com a terceira etapa marcada pelo sucesso de público, a Corrida Estações 2026 caminha agora para sua grande final. A 4ª e última etapa será realizada no dia 8 de novembro de 2026. As inscrições já estão abertas pelo site http://mtbvilhena.org.