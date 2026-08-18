Cacoal Cup movimenta futsal infantil e reúne famílias 

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 18/08/2026 às 14h37

O fim de semana foi de muita bola na rede, emoção e alegria para a garotada em Cacoal. O Cacoal Cup de Futsal Infantil reuniu jovens atletas em uma competição marcada por disposição, talento, torcida e, principalmente, espírito esportivo.

As partidas foram disputadas no Ginásio Capitão Rui Luiz Teixeira e na quadra da Escola Bernardo Guimarães, que receberam equipes, treinadores, pais, avós e demais familiares para acompanhar de perto o desempenho dos pequenos atletas.

Dentro de quadra, a garotada mostrou que o futsal vai muito além da busca pelo resultado. Cada partida representou uma oportunidade de aprendizado, convivência, disciplina e construção de novas amizades.

Para os familiares que acompanharam os jogos, iniciativas como o Cacoal Cup também representam uma oportunidade de proporcionar às crianças maior integração social e qualidade de vida. Um dos familiares presentes destacou a importância de ampliar os investimentos e incentivos às competições voltadas ao público infantil.

“É isso que tem que ser feito, esses eventos para as crianças interagirem e terem um crescimento melhor, estarem em comunhão com os outros amigos. É isso que a gente quer. Cacoal tem futuro, e o futuro são as nossas crianças”, enfatizou o pioneiro da comunicação esportiva Alaor.

Com arquibancadas movimentadas e muita torcida, o campeonato proporcionou momentos especiais não apenas aos jogadores, mas também às famílias, que acompanharam cada lance e comemoraram o envolvimento das crianças com o esporte.

Esporte de base fortalecido

O Cacoal Cup passa a integrar o calendário esportivo e reforça o trabalho desenvolvido por escolas e projetos dedicados à formação de novos atletas no município.

Representantes ligados às escolinhas de futebol destacaram que a presença de grande número de crianças e familiares demonstra a força que o esporte de base possui em Cacoal.

“Hoje você vê a cidade lotada de gente. O Ginásio Capitão Rui Luiz Teixeira e a quadra do Bernardo com muitos pais e muitas crianças. Isso só fortalece o esporte de base na nossa cidade”, ressaltou Alceri da Arena Flamengo em Cacoal.

Durante o evento, também foi divulgada a retomada das atividades de futsal da Escola do Flamengo, além da disponibilidade de vagas para crianças interessadas em participar do projeto desenvolvido na Arena Flamengo, localizada no Anel Viário.

Mais do que revelar vencedores, o Cacoal Cup deixou como resultado o incentivo à prática esportiva e a valorização das categorias de base. Entre gols, defesas, comemorações e o apoio das arquibancadas, crianças e adolescentes tiveram a oportunidade de vivenciar um fim de semana de integração, aprendizado e paixão pelo esporte.

Foto: ominutonoticia