Trump ameaça bombardear Omã se país

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 18/08/2026 às 15h26

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear Omã caso o país interfira nos esforços americanos relacionados ao Estreito de Ormuz. A declaração foi feita nesta segunda-feira (17), durante uma entrevista por telefone à Fox News.

"Se Omã se intrometer, vamos bombardeá-los", afirmou Trump, segundo o repórter Trey Yingst, da emissora americana. A Fox News não divulgou o áudio da conversa.

A ameaça ocorre enquanto Omã e Irã avançam em negociações para definir novas regras de navegação pelo Estreito de Ormuz, passagem estratégica para o comércio internacional de petróleo e gás. Antes do atual conflito, cerca de um quinto do petróleo comercializado mundialmente passava pela região.

O governo iraniano informou que os dois países já chegaram a um entendimento sobre o mapa das rotas que seriam utilizadas pelos navios no estreito.

Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, as partes trabalham agora para concluir os detalhes e elaborar uma declaração conjunta. A proposta prevê a criação de rotas específicas para a entrada e saída de embarcações.

Teerã afirma que o objetivo é estabelecer um sistema que leve em consideração os direitos de Irã e Omã, os dois países que ficam às margens do Estreito de Ormuz, e que permita a passagem segura de navios comerciais.

As negociações também envolvem questões técnicas relacionadas à segurança da navegação, proteção ambiental, serviços marítimos e combate ao crime.

Reabertura do Estreito de Ormuz é exigência dos EUA

A reabertura do Estreito de Ormuz ao tráfego comercial é uma das principais exigências de Washington nas negociações relacionadas ao conflito com o Irã. Os Estados Unidos querem um acordo considerado aceitável sobre a passagem de embarcações antes de suspender o bloqueio imposto aos portos iranianos.

Ainda não está claro, porém, se o entendimento negociado diretamente entre Teerã e Mascate atenderá às condições impostas pelo governo americano.

O Irã já indicou que um acordo com Omã, sozinho, não seria suficiente para garantir a reabertura completa da passagem. Teerã também cobra mudanças na postura dos Estados Unidos, incluindo o fim de sanções e ameaças militares.

Trump já havia feito ameaças contra Omã anteriormente. Em maio, durante uma reunião do gabinete, o presidente afirmou que o país teria de seguir as exigências americanas ou poderia sofrer ataques.

As declarações desta segunda-feira aumentam a tensão em torno das negociações para restabelecer o fluxo comercial pelo Estreito de Ormuz, que permanece fortemente reduzido em meio ao conflito entre Estados Unidos e Irã.