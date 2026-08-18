Deborah Secco mostra corpo musculoso em biquíni cavado:

Por IG

Publicada em 18/08/2026 às 15h58

Mais uma vez, Deborah Secco, 46 anos, arrancou inúmeros suspiros ao compartilhar, em suas redes sociais, na última segunda-feira (17), novos cliques curtindo um dia de sol.

Dona de um corpo escultural, a veterana da televisão fez questão de mostrar como tinha aproveitado o seu final de semana no Rio de Janeiro. "Meu domingo", escreveu a atriz nas redes sociais, junto com alguns cliques usando um biquíni fio dental de lacinho vermelho, exibindo o abdômen trincado e as curvas acentuadas.

Como de costume, isso foi mais do que o suficiente para que os seguidores fossem à loucura e enchessem os comentários da postagem com elogios.

"Sereia maravilhosa", disse um. "Uma grande gostosa", afirmou outra. "Minha conta está igual a barriga dela... negativa. Maravilhosa", brincou uma terceira.

Pressão estética

Embora hoje seja mais livre e siga uma vida mais leve, as coisas nem sempre foram assim, principalmente em relação ao seu corpo. Durante sua recente participação no “Conversa vai, conversa vem”, videocast do GLOBO apresentado por Maria Fortuna, Deborah Secco falou sobre a relação com a própria aparência e a pressão para se encaixar em padrões estéticos.

Questionada sobre procedimentos e sobre o cuidado que mantém com o corpo, a atriz afirmou que trabalha essa questão há alguns anos.

Claro que vou cuidar de mim, do meu corpo, da minha saúde. Mas num limite saudável. Gosto de ver que estou bem, de me achar bonita. Mas gosto mais de trabalhar sem sentir dor nas costas, abaixar e levantar, andar de saltoDeborah Secco, atriz.

Atualmente, segundo ela, o foco está na saúde e na manutenção da massa muscular, pensando também no futuro. “Meu maior investimento agora é em massa muscular para ficar uma velhinha que consiga acompanhar netos, viajar o mundo, namorar”, destacou.

Apesar das mudanças na forma como enxerga o próprio corpo, Deborah reconheceu que ainda carrega marcas da pressão estética que enfrentou. “Cuido da pele, tenho um resquício grande dessa pressão estética, mas tento me libertar disso diariamente”, revelou.

Além disso, ao longo da conversa, a atriz relembrou que chegou a ser trancada no quarto por um ex-namorado para que não comesse. "Passei por coisas muito graves, agressões físicas, verbais... Já fui trancada para não comer. 'Não vai comer isso, senão vai ficar gorda.' Eu achava que era tão ruim que precisava daquilo. Uma carência do cara que não esteve quando devia estar", disse a atriz.