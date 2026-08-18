Prefeitura finaliza patrolamento da Linha 619 e inicia serviço de manutenção de estradas na Linha 617

O patrolamento da Linha 619 foi finalizado na tarde desta segunda-feira (17), e agora as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Seviços Públicos – Seminsp, seguem com a operação na Linha 617.
O prefeito Jeverson Lima disse que, até agora, mais de 1.300 quilômetros das linhas sob responsabilidade do município já foram beneficiados pelo serviço de conservação de estradas rurais. “O nosso compromisso é trabalhar para que o produtor rural possa contar sempre com a malha viária rural em boas condições de tráfego. Além disso, o patrolamento garante também melhor escoamento da produção agrícola e maior segurança para quem transita regularmente pelas linhas de Jaru e distritos de Tarilândia, Bom Jesus e Jaru-Uaru”, completou.
O secretário da Seminsp, Chrystian Figueiredo, ressaltou que o patrolamento contempla o encascalhamento de trechos críticos, manutenção das laterais das estradas e limpeza de bueiros e saídas de água. “O serviço faz parte do cronograma de manutenção das estradas vicinais e é executado pela Prefeitura de Jaru com equipe, maquinário e recursos próprios”, disse.
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