Internautas destacam desempenho de Samuel Costa em debate promovido pelo Rondovisão

Por Assessoria

Publicada em 18/08/2026 às 15h29

O primeiro debate com os candidatos ao Governo de Rondônia, realizado pelo Rondovisão, afiliada à Band, colocou frente a frente os principais nomes que disputam o Palácio Rio Madeira. O candidato Samuel Costa (PSB) ganhou destaque ao apresentar propostas e defender suas ideias de forma firme, coerente e objetiva.

Assista o debate na íntegra: http://https://www.youtube.com/live/yi9drsNh5Jw?is=9cQHpvA4_XEK3pBl

Durante o confronto, Samuel Costa apresentou propostas consideradas inovadoras para áreas como saúde e educação, além de abordar temas relacionados ao desenvolvimento econômico e social de Rondônia. Com discurso técnico e críticas aos problemas enfrentados pela população, o candidato buscou se diferenciar pela apresentação de medidas concretas para a administração estadual.

A atuação de Samuel Costa também repercutiu nas redes sociais. Diversos internautas publicaram mensagens de apoio e parabenizaram o candidato, destacando sua preparação, conhecimento técnico e desempenho durante o debate.

Para apoiadores, Samuel Costa demonstrou segurança ao responder aos questionamentos e conseguiu apresentar suas propostas de maneira clara, mantendo uma postura firme diante dos demais candidatos.

O debate marcou um dos primeiros momentos de confronto direto entre os postulantes ao Governo de Rondônia e ampliou a exposição das propostas que estarão no centro da disputa eleitoral de 2026.