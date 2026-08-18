Árbitra de Rondônia, Márcia Bezerra Lopes Caetano alcança marca histórica de 100 jogos em Campeonatos Brasileiros Série A

Por FFER

Publicada em 18/08/2026 às 11h49

Na última segunda feira, dia 17 de agosto de 2026 é uma data histórica para o futebol rondoniense, a partida entre Internacional e o Clube do Remo pela 23ª rodada do Brasileirão registrou o feito histórico para Márcia Bezerra Caetano Lopes, a árbitra assistente de Rondônia alcançou a marca de 100 jogos em Campeonato Brasileiro da Série A. Márcia Caetano foi escalada pela primeira vez na série A em 2008 na partida entre São Paulo e Ipatinga-MG no Morumbi, no ano da estreia no Brasileirão, Márcia atuou no total de cinco partidas. O ano que Márcia mais atuou na Série A do Brasileirão foi em 2022, escalada em 15 partidas.

O presidente da FFER Heitor Costa parabenizou Márcia pelo feito histórico, "Marcia é nossa destemida pioneira, quero parabenizar-la pela carreira e não é só uma marca histórica é um recorde que ela estabelece, uma conquista que leva o nome de Rondônia e também divulga o futebol rondoniense, então parabéns minha amiga e que você continue tendo sucesso na sua vida", desejou Heitor Costa.

O diretor da CBF e vice da FFER também enalteceu a conquista, "é uma honra ter a Márcia no nosso quadro, que é um exemplo, uma referência para a arbitragem, um ícone de mulher vencedora, Márcia é de Rondônia, parabéns pela marca histórica de 100 jogos em Campeonatos Brasileiros da Série A", parabenizou Bruno Costa.

O ex-árbitro Wilson Aquino também se manifestou e disse, "quanta honra fazer parte dessa conquista e vir aqui te parabenizar, parabéns pelos 100 jogos, você é uma vencedora e chegou no patamar máximo da arbitragem brasileira". O ex-árbitro e marido Almir Belarmino Caetano afirmou que Márcia merece eu como esposo acompanhei todos os treinamento eu sei que não é fácil, então a gente só tem que desejar muito sucesso, ela mostrou que a mulher tem condições de estar onde elas querem estar, e hoje a Márcia inspirou e incentivou outras mulheres na arbitragem brasileira", afirmou Almir Belarmino Caetano. A filha Larissa Emanuelle disse que tem orgulho da mãe, "parabéns mãe pela tua conquista, você é uma inspiração tenho orgulho de ser tua filha, sei e acompanhei as tuas renúncias e sacrifícios para alcançar essa marca, você uma guerreira e uma mulhes inspiradora", disse.

Ao receber as mensagens de parabéns, Márcia emocionada agradeceu aos famílias e amigos, "quero agradecer a Deus, por me permitir chegar até aqui, em nome do meu pai Becão meu exemplo assim como minha mãe, meus irmão e todos aqueles que contribuiram um pouco com essa conquista, a federação de Rondônia, a nossa Polícia Militar em fim estou muito feliz por alcançar essa marcar", agradeceu Márcia.

Márcia Bezerra Lopes Caetano concluiu o curso de arbitragem em 1996, em seguida ingressou no quadro da arbitragem da FFER no ano de 1997, após dois anos em 1999 passou a fazer parte do quadro CBF. Já em 2009 Márcia conquistou o escudo FIFA fazendo parte do quadro da árbitragem internacional, e atualmente faz parte do quadro Master, sendo a segunda mulher com mais atuações em jogos do Brasileiro da Série A. Márcia foi a primeira mulher a ser aprovada no teste masculino da CBF, com atuações em competições internacionais como Libertadores Feminina em 2011 e 2018, Sulamericano Sub-20 (2016/2018) e Sub-17 no de 2018.