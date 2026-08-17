Atletas de Rondônia se destacam no Supercampeonato Brasileiro e reforçam presença no cenário nacional

Por Assessoria

Publicada em 17/08/2026 às 14h15

O atleta Marcus Cardoso conquistou o título de campeão brasileiro na categoria Master V, faixa Preta, resultado que evidencia a experiência e a preparação do competidor no cenário nacional.

Rondônia também esteve representada pela atleta Wemily Nicolly, que disputou na categoria Cadete, faixa-preta, até 37 kg, levando o nome do estado para uma das principais competições do calendário nacional da modalidade.

A participação dos atletas contou com o apoio da Federação Rondoniense de Taekwondo, presidida por José Girão Machado Neto, que vem contribuindo para o fortalecimento e a representação do taekwondo de Rondônia em competições nacionais e internacional, como é o caso da Mestre Sandra Soares que irá participar do Campeonato Mundial de Poomsae (forma) na Coreia que é o berço do Taekwondo.

Nos dias 19 e 20 de setembro a Federação de Taekwondo de Rondônia em parceria com a CBTKD - Confederação Brasileira de Taekwondo, realizará curso de formação de arbitro nacional que será realizada em Porto Velho-RO, com a presença do Mestre André - Coordenador Nacional de Arbitragem da CBTKD, elevando ainda mais o nível técnico dos árbitros de Rondônia, a fim de que possam participar de eventos nacionais como o Supercampeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Grand Slam.

As conquistas e a participação no campeonato reforçam a presença dos atletas rondonienses no cenário brasileiro e destacam a importância do investimento, da preparação e do apoio às modalidades esportivas no estado.