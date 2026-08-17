MC Livinho descarta affair e comenta reconciliação com ex-mulher

Por IG

Publicada em 17/08/2026 às 15h16

MC Livinho, de 31 anos, falou sobre sua vida amorosa após ser anunciado como um dos participantes da nova temporada do “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”. Em conversa com o PLAY VIEWS nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, o cantor revelou que está tentando reatar o relacionamento com a influenciadora Byanca Gabarron, com quem se relacionou por cerca de dez anos.

Questionado pelo repórter Carllos Ferreira sobre o momento atual, Livinho confirmou que os dois estão tentando reconstruir a relação. “Estamos aí, né? Tentando resgatar o relacionamento mais uma vez. Estamos aí trabalhando bastante e agradecendo a Deus por todas as oportunidades que são dadas”, afirmou.

Diante da possibilidade de o programa aproximar os participantes e até formar novos casais, o cantor descartou viver um affair durante a competição. “Não, não, não. Como eu falei, estamos aí tentando resgatar o relacionamento e, com certeza, viemos aqui para mostrar o nosso melhor”, respondeu.

Desafio no “Dança dos Famosos”

Além da vida amorosa, Livinho comentou sobre os desafios que terá pela frente na competição. O cantor afirmou que não considera nenhum ritmo impossível, mas reconheceu que a pressão será maior por conta das avaliações a cada apresentação.

“Acredito que todos. É mais dificultoso porque está sendo julgado, está sendo analisado cada performance. Então estamos nessa linhagem, de acreditar que vai ser um obstáculo, mas nada que seja impossível”, declarou.

MC Livinho está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".

O artista também contou que pretende manter o foco na competição e na carreira musical durante o segundo semestre. Entre os trabalhos recentes está “Por Aí”, música que alcançou o Top 50 e aborda relacionamentos.

Livinho explicou que algumas frases da canção acabaram dialogando com experiências pessoais, embora a composição não represente totalmente sua história . “Foi uma música que parecia que eu fiz para mim algumas partes do trecho da música, não a música inteira”, explicou.

Segundo o cantor, suas músicas costumam conversar com diferentes momentos vividos pelo público, desde relacionamentos e superação até situações de curtição. Agora, porém, a prioridade é outra: “Eu estou mais agora focado realmente no dança, no meu trabalho, e mostrar o meu melhor aqui”, afirmou.