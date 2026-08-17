Semed promove pré-conferência para debater direitos de crianças e adolescentes

Por Jairo Ardull

Publicada em 17/08/2026 às 16h01

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoveu, na segunda-feira (17), a Pré-conferência da Rede Municipal de Educação, cujas propostas serão apresentadas na 13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizada nos dias 17 e 18 de novembro.

Com o tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa”, a pré-conferência foi organizada em seis eixos estratégicos: “Participação social, Conselhos Tutelares, Convivência Familiar e Comunitária, Enfrentamento das Violências, Trabalho Infantil; e Medidas Socioeducativas.

Os temas foram debatidos por estudantes de quatro escolas municipais, localizadas na área rural EMEIEF Barbara Heliodora, EMEI F Professor Irineu Antônio Dresch, EMEF Professor Antonio Prado e EMEIEF Paulo Freire.

“Proporcionamos aos alunos dessas escolas um momento de conscientização, participação para avaliar as nossas ações, reservando para eles um lugar de debate e discussão sobre os nossos serviços e também de temas que afetam tanto a infância quanto a adolescência deles”, admitiu o secretário da Semed, Robson Casula.

O evento teve a participação, como mediadores, como o presidente da Comissão Organizadora da 13ª Conferência do CMDCA, Francisco Marcos Gomes da Páscoa; coordenador de Proteção Social Especial, Gilson Lopes Soares; conselheira tutelar, Leandra Brito; presidente da Associação de Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares de Rondônia (Actron), Carla Gois; Angelita Barboza, secretária executiva da Fundação JICred e Cristiano Estêvão Cabral, psicólogo do Centro de Atendimento Socioeducativo de Ji-Paraná (Case).