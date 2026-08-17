Prefeitura de Porto Velho leva Cadastro Único para mais perto da população com projeto “CadÚnico no Seu Bairro” 

Por Adaides Batista

Publicada em 17/08/2026 às 16h23

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou, neste sábado (15), a primeira edição do projeto “CadÚnico no Seu Bairro”, iniciativa criada para aproximar os serviços do Cadastro Único da população e facilitar o acesso das famílias às políticas públicas e aos programas sociais.

A ação aconteceu das 8h às 16h, na Praça da EMEI Pequeno Mestre, localizada na Rua Perci Holder, esquina com a Rua Rio Brilhante, na Zona Sul da capital. A estrutura contou com uma van outdoor, utilizada como apoio à divulgação e à mobilização da comunidade, além das equipes da Central do Cadastro Único da Semias, que realizaram os atendimentos.

Ao todo, foram atendidas 61 famílias, alcançando mais de 220 pessoas. Durante a ação, foram realizados novos cadastros no Cadastro Único, atualização cadastral, transferência de município, orientações sobre benefícios sociais e encaminhamentos para a rede socioassistencial, conforme a necessidade de cada família.

A iniciativa faz parte da estratégia da Semias de descentralizar os serviços e ampliar a presença da assistência social nos territórios. Com o atendimento mais próximo das comunidades, a Prefeitura busca reduzir dificuldades de deslocamento e facilitar o acesso da população às informações, aos serviços e aos direitos sociais.

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um importante instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda. As informações registradas no sistema são utilizadas como referência para diferentes programas, benefícios e serviços das políticas públicas.

Para o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, levar o atendimento aos bairros representa uma forma de aproximar a gestão pública das necessidades reais da população.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso das famílias ao Cadastro Único e garantir que elas possam exercer seus direitos com mais comodidade. Ao levar esses serviços para os bairros, ampliamos o atendimento e aproximamos a assistência social de quem mais precisa”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a descentralização dos serviços públicos contribui para uma Prefeitura mais próxima da população.

“O ‘CadÚnico no Seu Bairro’ é uma iniciativa que leva cidadania para mais perto das famílias. Nossa missão é aproximar cada vez mais a Prefeitura das pessoas, garantindo atendimento digno, ágil e acesso aos direitos e aos programas sociais”.

A primeira edição demonstrou a importância da presença territorial das equipes do Cadastro Único e da atuação integrada dos servidores da Semias. A Prefeitura informa que uma nova edição do projeto será realizada na Zona Leste de Porto Velho, com data e local a serem divulgados posteriormente.

Mais do que números, a ação representa a aproximação entre o poder público e as famílias, fortalecendo as políticas de proteção social e ampliando o acesso da população aos serviços públicos.