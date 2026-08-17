Cruzamento da Afonso Pena com João Goulart terá mudança na preferência de trânsito 

Por Jhon Silva

Publicada em 17/08/2026 às 16h09

O cruzamento das ruas João Goulart e Afonso Pena passa por uma mudança na organização do trânsito. A rua João Goulart passa a ser a via preferencial no local, substituindo a configuração anterior, em que a prioridade era dos veículos que trafegavam pela Afonso Pena.

A alteração é realizada pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) após estudo técnico sobre a dinâmica do cruzamento. A análise considera o histórico de sinistros, o fluxo de veículos, as dimensões das vias e a forma como os condutores interpretam a circulação naquele ponto.

De acordo com o levantamento, a rua João Goulart apresenta maior volume de veículos e possui uma estrutura viária mais ampla que a Afonso Pena. Apesar disso, até então funcionava como via secundária no cruzamento.

O secretário municipal da Semtran, Iremar Torres, explica que a mudança aproxima a sinalização da realidade encontrada diariamente no local.

“A João Goulart tem uma estrutura maior e concentra um fluxo de veículos mais intenso. O estudo mostra que manter essa avenida como secundária não corresponde à dinâmica atual do cruzamento. Com a inversão da preferência, buscamos deixar a circulação mais clara para o condutor e, principalmente, reduzir os riscos de sinistros”.

Com a nova configuração, a hierarquia das duas vias fica mais compatível com suas características e com o fluxo registrado pela Semtran.

Para o prefeito Léo Moraes, a revisão de pontos críticos faz parte do trabalho permanente para melhorar a mobilidade e ampliar a segurança viária na capital.

“O trânsito da cidade muda e o poder público precisa acompanhar essa realidade. Quando os estudos mostram que uma alteração pode tornar um cruzamento mais seguro e melhorar a circulação, é nosso dever fazer essa adequação. Estamos trabalhando com planejamento e prevenção, porque segurança no trânsito também significa cuidar das pessoas”.

A Semtran também realiza as adequações na sinalização para indicar a nova preferência. A orientação aos condutores é redobrar a atenção ao passar pelo cruzamento, principalmente durante o período de adaptação.