Por Emily Costa

Publicada em 17/08/2026 às 16h03

A Secretaria Municipal de Economia (Semec), por meio da Diretoria Executiva de Contabilidade (DEC) e do Departamento de Fiscalização (DEF), realizou uma capacitação voltada aos servidores dos Departamentos Administrativos (DAs) da Prefeitura de Porto Velho. A atividade ocorreu no Auditório da Semec e reuniu representantes de órgãos e entidades da administração municipal.

A formação teve como foco a atualização e a padronização de procedimentos relacionados à execução orçamentária, financeira e tributária. A iniciativa também buscou aperfeiçoar a atuação dos servidores responsáveis por essas rotinas e fortalecer os controles internos da administração pública.

Durante a capacitação, foram abordados três temas principais, a ordem cronológica de pagamentos; a utilização do histórico padronizado nas rotinas de execução orçamentária, financeira e patrimonial; e as retenções tributárias referentes ao Imposto sobre a Renda (IR) e ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Contribuição Previdenciária (INSS).

Para o secretário executivo de Finanças e Contabilidade, Luiz Henrique, a capacitação contribui para alinhar os procedimentos adotados pelos órgãos municipais e ampliar a segurança na execução das rotinas administrativas. “A iniciativa também reforça a importância da atuação integrada entre as unidades para o cumprimento das normas e o aprimoramento dos processos relacionados à gestão orçamentária, financeira e tributária”.

O prefeito Léo Moraes destacou que a qualificação dos servidores é fundamental para garantir mais eficiência e transparência na gestão pública.

“Uma administração eficiente também depende de processos bem estruturados e servidores preparados para executá-los. Capacitações como essa ajudam a padronizar procedimentos, fortalecer os controles e garantir que os recursos públicos sejam administrados com responsabilidade e transparência.”

Essa ação integra a atuação da Semec voltadas à uniformização dos procedimentos administrativos e ao cumprimento das normas legais e regulamentares que orientam a execução das atividades financeiras, orçamentárias, contábeis e tributárias do município.