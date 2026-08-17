Convocação amplia banco de candidatos para gestão escolar em Porot Velho

Por Meiry Santos

Publicada em 17/08/2026 às 16h05

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (Semed) publicou o Edital de Convocação Complementar nº 20/2026/SEMED/GAB, referente ao Processo de Seleção por Competência para Diretores e Vice-Diretores Escolares da Rede Municipal de Ensino, regido pelo Edital nº 07/2026/SEMED/GAB.

A convocação tem como objetivo ampliar o banco de candidatos aptos e atender às necessidades da Administração Pública diante de vacâncias identificadas em unidades escolares, especialmente nos casos em que a lista inicial de candidatos entrevistados foi esgotada e ainda existem candidatos remanescentes classificados para determinadas escolas.

Nesta etapa, foram convocados candidatos que participaram das fases anteriores do processo seletivo e que ainda não haviam sido entrevistados, observada a ordem de classificação e a disponibilidade de candidatos para as unidades escolares relacionadas no Anexo I do edital.

Os convocados participarão da Terceira Etapa – Entrevista Técnica com Avaliação do Plano de Ação da Gestão Escolar.

As entrevistas serão realizadas de forma virtual, nas datas e horários estabelecidos no Anexo II, por meio de plataforma cujo link será disponibilizado pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.

A avaliação será realizada com base no Plano de Ação da Gestão Escolar apresentado anteriormente pelo candidato ao IBADE, não sendo permitida a apresentação de um novo plano nesta etapa.

Também permanecem válidos os mesmos critérios de avaliação, pontuação, recursos e eliminação previstos no edital original.

De acordo com a Semed, a medida busca garantir a continuidade da gestão das unidades escolares e assegurar que o município disponha de um cadastro de candidatos aptos para eventual atendimento das necessidades da rede durante a vigência do processo seletivo.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de garantir processos de seleção organizados e profissionais preparados para contribuir com a gestão das escolas municipais.

“A gestão escolar tem papel fundamental na qualidade da educação. Por isso, precisamos garantir que o município tenha profissionais preparados e um processo transparente, organizado e baseado em critérios técnicos. Essa convocação contribui para fortalecer a rede e dar continuidade ao trabalho nas unidades escolares.”

A participação na entrevista não garante direito à nomeação. Os candidatos aprovados integrarão o banco de candidatos aptos durante o período de validade do processo seletivo.

O edital mantém inalteradas as demais disposições previstas no Edital nº 07/2026/SEMED/GAB