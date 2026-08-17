Solange Couto detona Ana Paula Renault de novo:

Por Sandra Cotrim Ribeiro/IG

Publicada em 17/08/2026 às 15h28

Solange Couto, 70 anos, causou um reboliço nas redes sociais, no último domingo (16), ao fazer um comentário envolvendo a campeã do BBB 26, Ana Paula Renault. A atriz relembrou um conflito para lá de polêmico que teve com a apresentadora dentro do reality show da TV Globo.

Leia mais: De biquíni, Ana Paula Renault exala beleza em banheira de espuma

Tudo isso voltou à tona neste final de semana, já que a famosa decidiu criticar a jornalista mais uma vez, após a loira compartilhar uma reflexão sobre responsabilidades paternas no Dia dos Pais.

Na ocasião, ela fez um relato profundo e prestou uma homenagem ao seu pai."Esse é o primeiro Dia dos Pais sem o meu. Ao meu pai, meu eterno muito obrigada", disse, visivelmente emocionada, em vídeo publicado no Instagram.

Leia também

Xuxa desabafa com Huck: "Ninguém chama homem de ridículo"

Deborah Secco faz reflexão profunda: "Deixe a lágrima cair"

Datena perde quase R$ 3 milhões de patrimônio em dois anos

O advogado Gerardo Henrique Machado Renault morreu no dia 19 de abril, aos 96 anos, enquanto a filha disputava o prêmio milionário. "Há quem possa abraçar o pai hoje. Há quem só possa abraçar a saudade", escreveu ela na legenda do post.

Além disso, a jornalista falou sobre paternidade presente."Pai não ajuda a cuidar do filho, pai cria. Paternidade não pode ser reduzida a pagar uma conta", observou, e completou que ser pai inclui "cuidar, educar, proteger, ouvir e estar".

Reprodução/Multishow

Ana Paula Renault

Por fim, Ana Paula Renault também abordou o fardo das mães solo, que ocupam sozinhas o espaço dos pais, e reforçou no vídeo que o cuidado não é papel apenas da mulher.

Solange Couto se envolve em nova polêmica

Em um vídeo publicado por um influenciador que criticava a fala de Ana Paula sobre o Dia dos Pais, Solange Couto reforçou uma declaração polêmica que já havia feito dentro do reality.

"Ela fala o que nunca sentiu: dor de ter um filho, amamentar. Ela jamais vai saber, porque ela não é mãe. Só fala merda", disse uma internauta. Pouco tempo depois, a atriz deixou um comentário: “Quando falei isso, fui execrada”.

Como é de se imaginar, isso só fez com que o atrito entre as duas voltasse à tona, e os internautas se posicionaram novamente.

"O BBB só serviu pra você mostrar ao público todo seu azedume... Segue tua vida... Não aprendeu nada", disse uma. "Quando uma pessoa finge que se arrependeu e assim ela fica sempre esperando para justificar o erro. O sonho da Solange é voltar e dizer: 'viu que ela não presta foi bom tudo que falei dela na casa'", disparou outra. "A desquerida querendo biscoitar", acrescentou uma terceira.