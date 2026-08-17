Jojo Todynho comemora transformação três anos após bariátrica

Por R7

Publicada em 17/08/2026 às 15h20

Olha ela! Jojo Todynho resolveu abrir o jogo sobre a transformação que vive há três anos. Após passar por uma cirurgia bariátrica, a cantora falou sobre a experiência e contou o que, na visão dela, realmente fez a diferença nessa virada.

A campeã de A Fazenda 12 chegou a pesar 160 kg e perdeu cerca de 90 kg. Depois da cirurgia, ela continuou o processo com dieta e exercícios e fez questão de deixar um recado para quem acha que basta ter dinheiro e uma boa equipe para mudar de vida.

“Vocês são f**a no que fazem. Mas, melhor do que isso, é quando a pessoa entende que a mudança vem por ela. É muito fácil quando as pessoas falam ‘com dinheiro é mole’, ‘com oportunidade é mole’. Será que é mesmo? Porque quando isso [a cabeça] aqui não muda, não adianta você ter dinheiro, uma equipe”, afirmou Jojo.

Ela continuou: “Se você não muda, nada vai mudar. Ninguém troca de cadeira com ninguém. Então, entenda que só você pode fazer por você”.

Ou seja: Jojo não quis levar todo o mérito para a mesa de cirurgia, não! 😂

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A cantora contou que teve ótimos profissionais ao seu lado, mas que também precisou se disciplinar. E revelou o que considera ter sido sua verdadeira virada de chave:

“Eu só mudei quando eu senti a dor da frustração de querer fazer algo e não poder. Foi minha virada de chave. Quando você tem força de vontade, nada te para. Você não desiste, você não desanima porque você fez compromisso consigo e está cumprindo... Só eu posso fazer por mim”.

Jojo também mostrou que o processo deixou algumas marcas pelo caminho. Ao falar das cicatrizes das cirurgias, fez uma comparação inusitada com Emília, a famosa boneca de pano do Sítio do Picapau Amarelo. 🧵

“Estou muito feliz. O processo é lento, é doloroso, mas vale muito a pena. Fiquei uma Emília bem resolvida, dona da minha vida, dos meus desejos e das minhas convicções, e com certeza eu venci e estou vencendo a cada dia mais”.

E o antes e o depois? Está aí para ninguém dizer que ela não mudou!