Deborah Secco faz reflexão profunda:

Por IG

Publicada em 17/08/2026 às 15h32

Na noite deste domingo (16), a famosa compartilhou um vídeo como forma de trazer uma nova perspectiva para os seguidores, como vem fazendo há algum tempo. Ao falar sobre a beleza da vida, a intérprete fez questão de deixar um conselho especial aos seus admiradores.

Se pudesse te dar um conselho, seria: vá viver. Aproveite a beleza da vida, aproveite cada momento, cada minuto, cada segundo, e aproveite a alegria, a felicidade. Mas também se deixe sentir tristeza, deixe a lágrima cair, porque tudo isso se chama vida, com as alegrias e com as tristezas. E se nós somos instantes por aqui, por que nós não podemos ser os instantes mais incríveis?Deborah Secco, atriz.

Como é de se imaginar, a postagem da atriz recebeu milhares de curtidas e comentários, incluindo um de sua mãe, Silvia Secco."Você fez sua mãe se emocionar", escreveu a matriarca, que acrescentou alguns emojis de coração e beijos.

Em entrevista ao videocast 'Conversa vai, conversa vem', comandado por Maria Fortuna, que foi ao ar no YouTube do GLOBO na última quinta-feira (13), a atriz falou sobre alguns assuntos difíceis, como a violência praticada por um ex-namorado, que não queria que ela comesse, já que poderia engordar.

A atriz relembrou que chegou a ser trancada no quarto para que não comesse. A veterana confessou ter enfrentado agressões físicas e psicológicas em relacionamentos tóxicos. "Relacionamentos tóxicos, abusivos, aquele looping de aprisionamento, de a pessoa te manipular a ponto de se sentir dependente dela", disse.

"Passei por coisas muito graves, agressões físicas, verbais... Já fui trancada para não comer. 'Não vai comer isso, senão vai ficar gorda.' Eu achava que era tão ruim que precisava daquilo. Uma carência do cara que não esteve quando devia estar", acrescentou a atriz.

"Fiquei buscando uma vida inteira por isso (por um pai), essa figura, masculina, que não escolheu por mim. Quando era criança, busquei essa aprovação, essa aceitação. E faria o que fosse preciso para tê-lo. E fiz durante anos coisas que jamais faria novamente para ser aceita e ter pessoas. Porque esse foi o padrão que me foi apresentado lá atrás. Fui traída, machucada, enganada", destacou.

Hoje, a atriz entende ter buscado um 'padrão de abandono' em todas as suas relações, fossem elas amorosas ou não. "Busquei o padrão de abandono em todas as relações: amorosas, de amizade, pessoas que tinha que conquistar, batalhar, que tendiam ao abandono e não ao cuidado. Fazia tudo para ser escolhida. Nossa mente reproduz padrões. É bom saber que minha filha vai crescer sabendo o tipo de pessoa que tem que escolher: quem brigue por ela, quem escolha por ela, quem a ame enlouquecidamente, gaste tempo e atenção com ela", concluiu.