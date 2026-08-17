Rússia condena opositor de Putin a 11 anos de prisão por criticar guerra na Ucrânia

Um tribunal da Rússia condenou nesta segunda-feira (17) o político opositor Lev Shlosberg a 11 anos e um mês de prisão por se manifestar contra a guerra na Ucrânia.
A decisão ocorre às vésperas das eleições parlamentares do país, marcadas para setembro, e faz parte da crescente repressão a críticas ao governo do presidente Vladimir Putin.
Shlosberg é um dos principais integrantes do partido Yabloko, a única legenda registrada na Rússia que se posiciona abertamente contra a guerra na Ucrânia.
Segundo autoridades russas, a condenação está relacionada às declarações públicas feitas pelo político sobre o conflito.
A sentença é mais um capítulo da campanha do Kremlin para silenciar vozes dissidentes desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.
Partido também fica fora das eleições
Em outra decisão anunciada nesta segunda-feira, a Suprema Corte da Rússia manteve a exclusão do partido Yabloko das eleições parlamentares que serão realizadas entre 18 e 20 de setembro.
A legenda havia recorrido da decisão, mas o pedido foi rejeitado.
As medidas contra Shlosberg e o Yabloko reforçam a postura do governo russo de não tolerar críticas ao conflito.
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