Ginastas do Construindo Campeões brilham no Acre e garantem classificação para etapa nacional

Por André Oliveira

Publicada em 17/08/2026 às 11h21

Atletas Emanuela Lima e July Macie conquistaram resultados expressivos e garantiram classificação para a etapa nacional da modalidade

A ginástica rítmica de Porto Velho viveu um momento de destaque no Torneio Regional Norte de Ginástica Rítmica 2026, realizado em Rio Branco, no Acre. As atletas Emanuela Lima e July Maciel, integrantes do programa Construindo Campeões, da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), conquistaram resultados expressivos e garantiram classificação para a etapa nacional da modalidade.

As conquistas são resultado de anos de dedicação, disciplina e preparação dentro do programa da Prefeitura de Porto Velho e representam um marco importante na trajetória esportiva das duas ginastas.

Na categoria Juvenil Nível I, Emanuela Lima teve uma participação de destaque e saiu da competição como campeã geral e Melhor Ginasta da Região Norte. A atleta também conquistou o primeiro lugar nos aparelhos arco e maças, ampliando a coleção de resultados e garantindo seu lugar na etapa nacional.

"Estou muito feliz com tudo o que aconteceu. Quero agradecer à minha família, à professora, aos meus colegas e, principalmente, à Prefeitura de Porto Velho pelo apoio e por acreditar no nosso trabalho. Essa conquista é nossa e espero representar muito bem Porto Velho na etapa nacional".

Conquistas são resultado de anos de dedicação, disciplina e preparação dentro do programa da Prefeitura de Porto Velho

A trajetória de July Maciel também ganhou um capítulo especial em 2026. A ginasta participou pela primeira vez de uma competição oficial e transformou a estreia em um momento histórico. Na categoria Adulta Nível II, July foi campeã geral e Melhor Ginasta da categoria, além de conquistar o título no aparelho bola e a medalha de bronze no aparelho fita.

"Fazer minha primeira competição oficial e conseguir esses resultados é algo que ainda estou tentando acreditar. Esse é um momento muito especial na minha vida e quero agradecer a todos que estiveram comigo durante essa caminhada, especialmente à Prefeitura, que manteve esse projeto e acreditou no nosso potencial".

Superação que vai além das medalhas

Para a professora Francimeire Lavareda, responsável pelo acompanhamento das atletas, os resultados conquistados no Acre representam muito mais do que medalhas.

"Essas conquistas são fruto de um processo construído durante muitos anos. A Emanuela e a July enfrentaram desafios, momentos difíceis e muitas horas de treinamento. Ver as duas alcançando esses resultados e garantindo uma vaga na etapa nacional é uma emoção enorme. Elas mostraram que a persistência, a disciplina e a resiliência fazem toda a diferença no esporte".

Porto Velho no cenário nacional

Para a professora Francimeire Lavareda, os resultados conquistados no Acre representam muito mais do que medalhas

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, destacou que a classificação das ginastas para a etapa nacional representa uma conquista para as atletas, suas famílias e toda a cidade.

"Estamos muito felizes com o resultado da Emanuela e da July. Elas representam o talento e a dedicação dos nossos atletas e mostram que investir no esporte é investir em oportunidades e transformar vidas. A Semtel tem orgulho de fazer parte dessa trajetória e vamos continuar trabalhando para que nossos atletas tenham cada vez mais condições de crescer e representar nossa cidade".

O prefeito Léo Moraes também comemorou o desempenho das ginastas e ressaltou a importância do incentivo ao esporte.

“Essas conquistas mostram que Porto Velho tem talentos que podem chegar muito longe quando encontram oportunidade, apoio e dedicação. A Emanuela e a July são exemplos de determinação e representam com muito orgulho a nossa cidade. Vamos continuar incentivando o esporte e criando caminhos para que nossos atletas possam desenvolver todo o seu potencial”.

Com os resultados conquistados no Torneio Regional Norte, Emanuela Lima e July Maciel agora se preparam para um novo desafio, representar Porto Velho na etapa nacional da Ginástica Rítmica.

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Foto: Semtel