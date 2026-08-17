Béra Hackathon chega ao fim com jovens apresentando soluções para Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 17/08/2026 às 11h40

Marcado pela presença majoritária de jovens, estudantes do ensino médio e superior e entusiastas da tecnologia, o Béra Hackathon 2026 chegou ao fim neste domingo (16), em Porto Velho.

A segunda edição reuniu 68 participantes, divididos em 12 equipes, que passaram o fim de semana desenvolvendo soluções tecnológicas voltadas à gestão de resíduos sólidos e à economia circular no município.

A etapa final foi realizada no auditório da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles, que durante o fim de semana se transformou em um espaço dedicado à ciência, pesquisa, tecnologia e inovação.

Os competidores apresentaram os projetos desenvolvidos e concorreram às premiações de primeiro, segundo e terceiro lugares.

A equipe Porto Hack conquistou o primeiro lugar, a Causos ficou com a segunda colocação e a Samaúma terminou em terceiro lugar.

Entre as equipes participantes estavam a Samaúma, formada por Nataniel Wilson, Raven Parintintin, Júlia Moraes, Carlos Miguel e Lucas Hector; a Causos, composta por Ismael Roberto, Guilherme Magalhães e Gabriel da Silva Oliveira; e a PortoRec, que contou com Fabiana Ramos, Sarah Togni e Marcelo Ribeiro.

Aos 14 anos, Júlia Moraes participou do evento após não poder participar no ano anterior por ter 13 anos

As propostas apresentadas buscaram oferecer alternativas modernas e dinâmicas para desafios relacionados à geração, gestão, reaproveitamento e destinação dos resíduos sólidos em Porto Velho.

Júlia Moraes de Almeida, de apenas 14 anos, contou que já havia se interessado pelo evento no ano passado, quando tinha 13 anos, mas não pôde participar por ainda não ter a idade mínima exigida.

“É muito importante ter eventos como esse em Porto Velho, porque eles dão oportunidade para os jovens, principalmente para nós, estudantes. No ano passado eu tinha 13 anos e fiquei muito entusiasmada quando soube da primeira edição, mas ainda não tinha idade para participar. Então, neste ano, quando pude participar, vim muito empolgada e aproveitei cada minuto”.

A Agência Reguladora de Porto Velho (ARPV) também esteve presente na programação. Representando a instituição, Renato Muzolon Júnior destacou a importância da iniciativa e o impacto que os projetos podem gerar para o município.

“Essas ideias serão implementadas e irão trazer melhorias para a população de Porto Velho, além de fomentar uma nova geração de pesquisadores e estudantes focados em resolver os problemas da nossa cidade. Por isso, o evento foi um sucesso, e parabenizo todos os envolvidos nessa iniciativa”, afirmou Muzolon.

Renato Muzolon destacou a importância da iniciativa e o impacto que os projetos podem gerar para o município

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Porto Velho e busca aproximar os jovens e a população em geral da ciência e da tecnologia, estimulando a criação de soluções para problemas reais enfrentados pelo município.

Para o prefeito Léo Moraes, iniciativas como o Béra Hackathon ajudam a revelar talentos e mostram que a juventude pode participar diretamente da construção de uma cidade mais moderna, inteligente e sustentável.

“Porto Velho tem uma juventude criativa, conectada e cheia de ideias. O nosso papel é abrir espaço para que esses talentos possam transformar conhecimento em soluções para a cidade. O Béra Hackathon mostra que tecnologia e inovação podem estar a serviço das pessoas e de uma Porto Velho mais sustentável”.

Os projetos que obtiveram melhor avaliação poderão ser aproveitados pelo Poder Executivo Municipal em estratégias relacionadas à política de resíduos sólidos e à economia circular.