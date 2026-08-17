Capacitação reforça segurança no processamento do açaí

Por Taiana Mendonça

Publicada em 17/08/2026 às 11h52

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em parceria com o Sebrae, realizou nos dias 12 e 13 de agosto uma capacitação em Boas Práticas na Manipulação de Alimentos - Açaí in natura. Ao todo, 34 pessoas foram capacitadas durante os dois dias de atividades. A ação foi voltada a trabalhadores que atuam com o processamento do fruto e teve como objetivo orientar sobre procedimentos adequados de higiene e manipulação, contribuindo para a redução de riscos sanitários e para a oferta de um alimento mais seguro à população.

A iniciativa foi realizada pela Divisão de Vigilância, Licenciamento e Risco Sanitário (DVISA), vinculada ao Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) da Semusa, em articulação com o Sebrae.

Entre os participantes, esteve Heron Amaral Rocha, instrutor da Casa do Açaí da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (PA), que atuou como instrutor da capacitação. A participação foi viabilizada pela articulação entre o DVS e o Sebrae e trouxe para a capacitação a experiência desenvolvida no Pará na área de boas práticas no processamento do açaí.

Durante a capacitação, Heron Amaral Rocha destacou que o foco da iniciativa é a garantia da qualidade e a segurança alimentar no consumo do açaí. “O objetivo é qualificar os manipuladores artesanais de Porto Velho, com o intuito de que eles possam estar oferecendo, no momento final, um produto livre de contaminações e o mais saudável possível. A partir de agora, a população vai consumir um açaí mais saudável, pondo em prática todas as etapas previstas para se manipular o fruto e oferecer o melhor.”

Heron atuou como instrutor da capacitação

“Essa troca de experiências é muito importante para fortalecer o trabalho que estamos desenvolvendo em Porto Velho. Trazer profissionais que já possuem experiência na área contribui para qualificar nossas orientações e aprimorar as práticas de quem trabalha diretamente com o processamento do açaí”, destaca Geisa Brasil Ribeiro, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Semusa.

O prefeito Léo Moraes destacou que iniciativas de capacitação contribuem para fortalecer a segurança alimentar e proteger a saúde da população.

“Investir em conhecimento e prevenção é investir diretamente na saúde das pessoas. O açaí faz parte da nossa cultura e da alimentação da nossa população, por isso é fundamental garantir que seu processamento siga todos os cuidados necessários. Essa capacitação fortalece quem trabalha com o produto e ajuda a levar mais segurança para quem está à mesa.”

Durante a capacitação, foram abordados cuidados relacionados à higiene, seleção e lavagem dos frutos, higienização de ambientes, utensílios e equipamentos, além do controle de tempo e temperatura. As orientações seguem as normas sanitárias vigentes, especialmente a Resolução RDC nº 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que estabelece o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.

Programação contou ainda com atividades educativas e práticas, permitindo aos participantes conhecer e aplicar os procedimentos apresentados

A programação contou ainda com atividades educativas e práticas, permitindo aos participantes conhecer e aplicar os procedimentos apresentados. Para apoiar as ações de higienização, a Semusa solicitou à Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (AGEVISA/RO) a disponibilização de 100 caixas de hipoclorito de sódio.

As orientações também reforçaram a importância das boas práticas para a prevenção de riscos relacionados à Doença de Chagas, destacando os cuidados necessários desde a seleção e higienização do fruto até o processamento.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Maria Petillo Cardoso, ações de educação e prevenção são fundamentais para fortalecer a segurança dos alimentos. “Capacitar quem trabalha diretamente com a manipulação dos alimentos é uma forma de cuidar da saúde da população antes mesmo que o produto chegue à mesa. Essa parceria permite ampliar o conhecimento e fortalecer as boas práticas no processamento do açaí”, afirma Sandra Cardoso.