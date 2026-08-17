Mais que o dobro de homens, apenas 33% de mulheres e 42,4% sem ensino superior completo: o retrato das candidaturas em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/08/2026 às 10h41

PORTO VELHO, RO - No último sábado, 15, foi o prazo final para partidos, federações e coligações apresentarem à Justiça Eleitoral os pedidos de registro das candidaturas escolhidas nas convenções realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Em Rondônia, foram contabilizados 427 registros entre postulantes ao Senado, Governo do Estado, vice-governadoria, suplências e vagas de deputado estadual e federal. O prazo terminou às 19h, conforme o Calendário Eleitoral de 2026, a Lei das Eleições e a regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral.

Os pedidos foram enviados pela internet, por meio do Sistema de Candidaturas, o CANDex, e agora passam pela análise dos documentos, das condições de elegibilidade e das exigências legais. Os processos são encaminhados ao Processo Judicial Eletrônico, o PJe, e, depois da publicação dos editais, podem receber impugnações ou notícias de inelegibilidade. Caso algum documento esteja ausente ou apresente problema, a Justiça Eleitoral pode pedir a correção antes de decidir pelo deferimento ou indeferimento. O sábado também encerrou prazos relacionados à abertura de contas bancárias partidárias para doações de pessoas físicas e ao envio dos critérios de utilização de recursos recebidos antes do ano eleitoral. Desde domingo, 16, a propaganda eleitoral passou a ser permitida, inclusive na internet, dentro das regras previstas na legislação.

Deputados concentram 384 candidaturas

As disputas para deputado estadual e deputado federal concentram 384 das 427 candidaturas apresentadas em Rondônia. São 254 postulantes à Assembleia Legislativa, equivalentes a 59,5% do total, e 130 candidatos à Câmara dos Deputados, que representam 30,4%.

O número maior de candidatos a deputado está ligado ao formato da eleição proporcional, no qual os partidos podem lançar vários nomes. Nas eleições majoritárias, como as disputas pelo Governo e pelo Senado, o número de candidaturas é menor.

Para o Senado, foram apresentados dez registros, correspondentes a 2,3% do total. Também aparecem dez candidaturas a primeiro suplente, com outros 2,3%, e 11 a segundo suplente, equivalentes a 2,6%. Cada candidatura ao Senado é acompanhada por um primeiro e um segundo suplentes, cujos registros são contados separadamente. O número de segundos suplentes supera o de candidatos ao Senado porque inclui um registro que terminou em renúncia, detalhado adiante.

A eleição para governador reúne seis candidaturas, que representam 1,4% do total. Também foram registrados seis candidatos a vice-governador, com o mesmo percentual de 1,4%.

Mulheres representam 33% dos registros

Dos 427 registros, 286 são de homens, o equivalente a 67%, e 141 são de mulheres, que representam 33%.

Entre os candidatos a deputado estadual, são 164 homens e 90 mulheres. A participação feminina nesse cargo chega a 35,4%. Para deputado federal, há 85 homens e 45 mulheres, com presença feminina de 34,6%.

A disputa pelo Senado reúne seis homens e quatro mulheres, o que coloca a participação feminina em 40%. Entre os primeiros suplentes, são nove homens e uma mulher, com percentual feminino de 10%. Para segundo suplente, aparecem dez homens e uma mulher, equivalentes a 9,1%.

As seis candidaturas ao Governo de Rondônia são masculinas. O mesmo ocorre na disputa para vice-governador, que também apresenta seis homens e nenhuma mulher.

Participação feminina varia entre os partidos

PRD e PCdoB apresentam divisão igual entre homens e mulheres. O PRD possui dez mulheres e dez homens entre 20 candidaturas. O PCdoB tem uma mulher e um homem entre os seus dois registros. Nos dois casos, a participação feminina é de 50%. O PSB reúne nove mulheres e 13 homens entre 22 candidatos, com presença feminina de 40,9%. O Podemos possui 13 mulheres e 19 homens em um total de 32 registros, alcançando 40,6%. O União Brasil aparece com sete mulheres e 12 homens entre 19 candidaturas, o equivalente a 36,8%.

No PT, são nove mulheres e 17 homens entre 26 candidatos, com participação feminina de 34,6%. O Republicanos apresenta 12 mulheres e 23 homens em um grupo de 35 candidaturas, chegando a 34,3%. O Avante possui dez mulheres e 20 homens entre 30 candidatos. O PV apresenta três mulheres e seis homens em nove registros, enquanto o Solidariedade reúne duas mulheres e quatro homens entre seis candidaturas. Nos três partidos, as mulheres representam 33,3%. O Novo contabiliza 11 mulheres e 23 homens entre 34 candidatos, com percentual feminino de 32,4%. No PSD, são 12 mulheres e 26 homens em um total de 38 registros, o equivalente a 31,6%. O PSOL possui seis mulheres e 14 homens entre 20 candidaturas, alcançando 30%.

O MDB apresenta dez mulheres e 24 homens em um grupo de 34 candidatos, com participação feminina de 29,4%. O PL reúne dez mulheres e 25 homens entre 35 registros, enquanto o PP possui quatro mulheres e dez homens entre 14 candidaturas. Nos dois casos, as mulheres representam 28,6%. O PDT tem três mulheres e oito homens entre 11 candidatos, com percentual feminino de 27,3%. O Mobiliza reúne seis mulheres e 17 homens em 23 registros, chegando a 26,1%. O DC apresenta duas mulheres e nove homens entre 11 candidaturas, com 18,2%. A Missão possui uma mulher e cinco homens entre seis candidatos, com participação feminina de 16,7%.

Maioria declarou ensino superior completo

O ensino superior completo aparece em 246 dos 427 registros, o equivalente a 57,6% do total. Outros 92 candidatos declararam ter concluído o ensino médio, representando 21,5%. Também foram contabilizadas 50 candidaturas de pessoas com ensino superior incompleto, ou 11,7%, e 14 com ensino médio incompleto, equivalentes a 3,3%.

O levantamento registra 12 candidatos com ensino fundamental incompleto e outros 12 com ensino fundamental completo. Cada grupo representa 2,8% do total. Uma candidatura informou que sabe ler e escrever, correspondendo a 0,2%.

Pardos somam 224 candidaturas

Na declaração de cor ou raça, 224 candidatos se identificaram como pardos, o equivalente a 52,5% dos registros. Outros 145 se declararam brancos, representando 34%, e 51 se declararam pretos, com 11,9%. Também aparecem seis candidatos autodeclarados indígenas, que representam 1,4%, e uma pessoa autodeclarada amarela, equivalente a 0,2%.

Casados são 52,5% do total

Em relação ao estado civil, 224 candidatos declararam ser casados, correspondendo a 52,5% do total. Os solteiros somam 131 registros, ou 30,7%, enquanto os divorciados são 64, equivalentes a 15%. A base também reúne seis candidatos viúvos, com participação de 1,4%, e dois separados judicialmente, que representam 0,5%.

PSD apresenta o maior número de candidaturas

O PSD aparece com o maior número de registros, reunindo 38 candidaturas, ou 8,9% do total. Republicanos e PL possuem 35 candidatos cada, com participação individual de 8,2%. Novo e MDB apresentam 34 candidaturas cada, equivalentes a 8% do total. O Podemos possui 32 registros, ou 7,5%, e o Avante reúne 30, representando 7%. O PT contabiliza 26 candidaturas, equivalentes a 6,1%. O Mobiliza aparece com 23 registros, ou 5,4%, e o PSB possui 22, representando 5,2%. PRD e PSOL têm 20 candidaturas cada, com participação individual de 4,7%. O União Brasil apresenta 19 registros, equivalentes a 4,4%, e o PP possui 14, ou 3,3%. DC e PDT contabilizam 11 candidaturas cada, com 2,6% do total. O PV possui nove registros, equivalentes a 2,1%. A Missão e o Solidariedade apresentam seis candidaturas cada, com participação individual de 1,4%. O PCdoB possui dois registros, ou 0,5%.

Nessa contagem, cada candidato aparece na própria legenda, inclusive os suplentes ao Senado, que nem sempre integram a chapa do partido em que estão registrados. A composição das chapas é detalhada mais adiante.

Como os partidos distribuíram seus candidatos

O PSD possui uma candidatura a governador, uma a vice-governador, uma ao Senado, uma a primeiro suplente, uma a segundo suplente, nove a deputado federal e 24 a deputado estadual, totalizando 38 registros. O Republicanos apresenta uma candidatura ao Senado, duas a segundo suplente, nove a deputado federal e 23 a deputado estadual, somando 35. O PL reúne uma candidatura a governador, duas ao Senado, uma a primeiro suplente, duas a segundo suplente, nove a deputado federal e 20 a deputado estadual, também totalizando 35. As 34 candidaturas do Novo estão concentradas nas eleições para deputado: nove postulantes a deputado federal e 25 a deputado estadual. O MDB possui uma candidatura a governador, uma a vice-governador, uma a primeiro suplente, nove a deputado federal e 22 a deputado estadual, chegando a 34 registros. O Podemos apresenta uma candidatura a vice-governador, uma a primeiro suplente, nove a deputado federal e 21 a deputado estadual, totalizando 32.

O Avante possui nove candidatos a deputado federal e 21 a deputado estadual, com 30 registros. O PT reúne uma candidatura a governador, uma ao Senado, duas a primeiro suplente, uma a segundo suplente, sete a deputado federal e 14 a deputado estadual, totalizando 26. O Mobiliza apresenta uma candidatura a deputado federal e 22 a deputado estadual, somando 23. O PSB possui uma candidatura a governador, uma a vice-governador, uma ao Senado, uma a primeiro suplente, uma a segundo suplente, nove a deputado federal e oito a deputado estadual, com 22 registros. O PRD reúne seis candidatos a deputado federal e 14 a deputado estadual, totalizando 20. O PSOL apresenta uma candidatura a vice-governador, nove a deputado federal e dez a deputado estadual, também com 20 registros. O União Brasil possui uma candidatura a governador, uma a vice-governador, seis a deputado federal e 11 a deputado estadual, totalizando 19. O PP reúne uma candidatura ao Senado, duas a primeiro suplente, uma a segundo suplente, três a deputado federal e sete a deputado estadual, com 14 registros. O DC possui nove candidaturas a deputado federal e duas a deputado estadual, totalizando 11.

O PDT apresenta uma candidatura ao Senado, uma a segundo suplente e nove a deputado federal, também com 11 registros. O PV reúne uma candidatura ao Senado, uma a segundo suplente, duas a deputado federal e cinco a deputado estadual, chegando a nove. A Missão possui uma candidatura ao Senado, uma a primeiro suplente, uma a segundo suplente e três a deputado federal, totalizando seis. O Solidariedade apresenta três candidatos a deputado federal e três a deputado estadual, também com seis registros. As duas candidaturas do PCdoB são para deputado estadual.

As seis chapas ao Governo

A disputa pelo Governo de Rondônia encerrou o prazo com seis chapas registradas. Adailton Furia, do PSD, concorre com Everton Leoni, do PSD, como vice. Expedito Netto, do PT, tem Dr. Luiz Teodoro, do PSOL, como companheiro de chapa. Hildon Chaves, do União Brasil, aparece ao lado de Cirone Deiró, do União Brasil. Marcos Rogério, do PL, registrou Delegado Camargo, do Podemos, como vice. Pedro Abib, do MDB, concorre com Mauro Pereira, do MDB. Samuel Costa, do PSB, tem Sargento Machado, do PSB.

Em duas das seis chapas o vice pertence a partido diferente do titular: a de Expedito Netto, do PT, com vice do PSOL, e a de Marcos Rogério, do PL, com vice do Podemos. Nas outras quatro, titular e vice são da mesma legenda.

As dez chapas ao Senado

Acir Gurgacz, do PDT, tem Paulo Andrade, do MDB, como primeiro suplente, e Professor Mário Jorge, do PDT, como segundo. Aires Mota, do PV, é acompanhado por Toco do Sticcero, do PT, e por Lazaro da Saúde, do PV. Bruno Bolsonaro Scheid, do PL, aparece com Guilherme Teodoro e Dilceu Fernandes, ambos do PL. Dr. Fernando Máximo, do PL, tem Sandra Moraes, do Podemos, como primeira suplente, e Caico, do PL, como segundo. Engenheiro Thulio, da Missão, é acompanhado por Cleidson Moura da Silva e Miguel Constance Martins, os dois da Missão.

Luciana Oliveira, do PT, tem Toninho Masioli e Dr. Paulo Nunes, ambos do PT. Luis Fernando, do PSD, aparece com Anderson Brito e Jonatas Sales, os dois do PSD. Neidinha, do PSB, é acompanhada por Julio Olivar e Berenice, ambos do PSB. Sílvia Cristina, do PP, tem Marcelo Lucas e Rodrigo Marinho, os dois do PP.

Mariana Carvalho, do Republicanos, é a única com três registros de suplente na base. Francisco Raposo Jr, do PP, aparece como primeiro suplente. Na condição de segundo suplente constam Ricardo Lira Maia e Pastor Marcelo Rodrigues, os dois do Republicanos, sendo o registro de Pastor Marcelo Rodrigues o único da base classificado como renúncia.

Vices e suplentes podem pertencer a outros partidos

A distribuição partidária das chapas majoritárias não significa que todos os integrantes pertençam ao mesmo partido. Como as chapas ao Governo e ao Senado podem reunir candidatos de legendas diferentes, cada titular, vice ou suplente aparece contabilizado no próprio partido, e não no partido da cabeça de chapa. Em Rondônia, isso ocorre em duas das seis chapas ao Governo e em quatro dos 21 registros de suplente ao Senado, estes últimos todos na condição de primeiro suplente.

Essa composição produz dois efeitos na contagem por partido. De um lado, siglas que aparecem com vice ou suplente sem apresentar candidato próprio ao cargo principal, como PSOL e Podemos na disputa pelo Governo e MDB e Podemos no Senado. De outro, partidos que lançaram candidato ao Governo ou ao Senado mas não aparecem com o companheiro de chapa, porque esse integrante pertence a outra legenda, caso de PT e PL no Governo e de PDT, PV e Republicanos no Senado. Em ambas as situações, os totais por cargo permanecem exatos: o que não se pode fazer é ler titular e vice, ou titular e suplente, de uma mesma linha como se fossem necessariamente da mesma chapa.

Quase todos os registros aguardam julgamento

Dos 427 pedidos apresentados, 426 estavam classificados como "aguardando julgamento" na base do TSE. O número representa 99,8% do total. Apenas um registro, equivalente a 0,2%, aparecia como renúncia.

A única renúncia registrada é a de Pastor Marcelo Rodrigues (Mariana Carvalho). O pedido continua aparecendo na base, o que explica a existência de 11 candidaturas a segundo suplente para dez candidatos ao Senado. São dez chapas ativas, além do registro que terminou em renúncia. Por isso o Republicanos aparece com dois candidatos a segundo suplente na distribuição por cargo. Os números foram retirados da base pública DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral.

Gênero, cor ou raça, escolaridade e estado civil são dados informados pelos próprios candidatos no momento do registro. Como a maioria dos pedidos ainda está em análise, os números podem mudar em razão de deferimentos, indeferimentos, renúncias ou substituições.