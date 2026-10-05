Jean Mendonça é reeleito deputado estadual e agradece os 26.107 votos de confiança

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/10/2026 às 16h23

Com 26.107 votos, Jean Mendonça do PL garantiu a reeleição para o cargo de deputado estadual em Rondônia. Após a confirmação do resultado, o parlamentar agradeceu o apoio recebido dos eleitores e destacou áreas que considera prioritárias para a continuidade do mandato.

Segundo Mendonça, a votação representa a confiança dos cidadãos rondonienses em um trabalho direcionado à educação de qualidade, à valorização da agricultura familiar, à saúde e ao avanço da infraestrutura no estado.

Em manifestação após a reeleição, o deputado também agradeceu às pessoas que participaram de sua caminhada política e afirmou que pretende ampliar as ações desenvolvidas.

“Vamos juntos fazer ainda mais!”, declarou.

Jean Mendonça também fez referência à fé ao agradecer a Deus pela condução de sua trajetória e às pessoas que permaneceram ao seu lado durante o período eleitoral.

Ao encerrar a mensagem, o parlamentar reforçou a intenção de dar continuidade ao mandato. “Aqui o trabalho não pode parar!”, afirmou.