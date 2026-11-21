Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 21/11/2026 às 11h34

Famílias de crianças que precisam de avaliação especializada do desenvolvimento neurológico passam a contar com mais uma possibilidade de atendimento gratuito em Porto Velho. A Prefeitura implantou consultas de neuropediatria na rede municipal de saúde, ampliando o acesso a avaliações que permitem investigar alterações no desenvolvimento cognitivo, motor, comportamental e emocional das crianças.

A novidade representa uma oportunidade para famílias que não possuem condições financeiras de custear consultas particulares e avaliações especializadas para crianças com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), entre outras condições relacionadas ao desenvolvimento infantil.

Os atendimentos já começaram e acontecem aos sábados no Centro de Especialidades Médicas (CEM), mediante agendamento pela fila de regulação. Ao todo, são 36 crianças atendidas, sendo 18 pela manhã e outras 18 durante o período da tarde.

O prefeito Léo Moraes destacou que a oferta da especialidade representa uma conquista para famílias que enfrentam dificuldades para conseguir atendimento especializado para os filhos.

Famílias podem acessar consultas de neuropediatria por encaminhamento nas UBSs e pelo aplicativo PVH+

“Com certeza, a consulta de neuropediatria através da Prefeitura de Porto Velho é uma conquista que representa muito para famílias que não conseguem acesso a essa especialidade. É um serviço inédito e que certamente irá ajudar na qualidade de vida da nossa população”.

A ampliação do atendimento representa mais uma oportunidade para que crianças tenham acesso à avaliação especializada e recebam orientações sobre as necessidades identificadas, possibilitando que as famílias conheçam os caminhos para o acompanhamento adequado.

O diretor do Centro de Especialidades Médicas, José Maria, explicou que a oferta do serviço conta com médicos especializados e parceria institucional com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

“Para receber esse número de crianças em nossa unidade, contamos com a parceria institucional da Secretaria de Assistência Social. Contamos com médicos especializados para oferecer um serviço de excelência”.

A iniciativa busca reduzir as dificuldades de acesso à neuropediatria e oferecer mais suporte às famílias que aguardam por uma avaliação especializada para seus filhos.

COMO TER ACESSO

As famílias interessadas podem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para receber orientações sobre o encaminhamento e o acesso às consultas especializadas. Também é possível consultar os serviços municipais disponíveis pelo aplicativo PVH+.

A Prefeitura reforça a importância de procurar avaliação profissional diante de dúvidas ou sinais de alterações no desenvolvimento infantil. A identificação das necessidades de cada criança permite orientar os cuidados e o acompanhamento conforme cada situação.