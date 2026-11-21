A Prefeitura de Jaru realiza, até o dia 27 de novembro, mais uma etapa do mutirão de limpeza e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com as secretarias municipais de Infraestrutura e Serviços Públicos e de Meio Ambiente e Agronegócio, e contempla todos os bairros do município.
Durante o mutirão, são recolhidos materiais como geladeiras, fogões, caixas-d’água, vasilhames e outros objetos que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito.
É importante ressaltar que galhos, entulhos e restos de materiais de construção não serão recolhidos durante a ação.
A secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, destacou que o mutirão tem como objetivo intensificar as medidas de prevenção e combate às doenças transmitidas pelo mosquito, especialmente durante o período chuvoso, quando as condições favorecem sua proliferação.
“É indispensável o empenho e a participação da população. Orientamos que os moradores realizem a limpeza dos quintais, eliminem possíveis criadouros do mosquito e coloquem os materiais que serão recolhidos em frente às residências com pelo menos um dia de antecedência, respeitando o cronograma estabelecido para cada bairro”, reforçou.
O mutirão já contemplou os bairros Morumbi, Orleans, Universitário, Setor 1-A e Luzia Abranches, além dos Setores 1 e 2 e da Cidade Alta.
CONFIRA O CRONOGRAMA DAS PRÓXIMAS COLETAS:
18 E 19 DE NOVEMBRO: Setores 5 e 6, Jardim dos Estados I e II e Orlandine.
23 DE NOVEMBRO: Savana Park e Industrial.
24 E 25 DE NOVEMBRO: Setor 8, Jardim Primavera e Jardim Europa.
26 E 27 DE NOVEMBRO: Setores 3, 4 e 7, Cascavel, Bela Vista e Jardim Planalto.
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