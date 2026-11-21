Por Sema

Publicada em 21/11/2026 às 11h19

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) realizou nesta quinta-feira (19) uma ação ambiental e educativa em alusão ao Dia da Consciência Negra. A atividade foi voltada a um grupo de 42 pessoas acolhidas pela Cáritas Arquidiocesana de Porto Velho, por meio do Projeto Bem Viver Warao II, que desenvolve ações de acolhimento e acompanhamento de famílias indígenas migrantes da etnia Warao, vindas da Venezuela e atualmente residentes na capital.

O Dia da Consciência Negra é comemorado oficialmente em 20 de novembro, data dedicada à reflexão sobre a resistência da população negra e ao combate ao racismo. A data foi escolhida em referência à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência contra a escravidão. Mais do que uma celebração, é um momento de reflexão sobre a igualdade racial, o respeito à diversidade e a valorização da cultura afro-brasileira.

A programação incluiu uma visita guiada ao Parque Natural, com a oportunidade de conhecer a trilha ecológica, o museu e o viveiro de mudas, promovendo o contato com a natureza e a sensibilização sobre a importância da conservação ambiental.

Após a visita, foi realizada uma oficina de reciclagem e atividades educativas com as crianças, usando rolos de papel higiênico como matéria-prima para a confecção de braceletes inspirados na cultura afro-brasileira, referentes à data comemorativa. Também estavam previstas atividades lúdicas de pintura e a distribuição de panfletos educativos sobre o tema, valorizando a diversidade cultural, o respeito às diferenças e a conscientização ambiental.

O secretário da Sema, Arthur Borin, destaca que a ação vai além da conscientização ambiental e também reforça o respeito à diversidade.

"Essa atividade é muito importante porque mostra que a educação ambiental também é um instrumento de inclusão social e de valorização cultural. Ao trazer essas famílias para o Parque Natural, especialmente no Dia da Consciência Negra, nós não apenas apresentamos o nosso espaço e o trabalho de conservação, mas também abrimos as portas para o diálogo, para o convívio com as diferenças e para a troca de experiências. É uma oportunidade de aproximar a comunidade do meio ambiente e mostrar que cuidar da natureza também significa valorizar as pessoas e as culturas que fazem parte dela."

“Promover a inclusão, o respeito à diversidade e a valorização cultural também faz parte da construção de uma cidade mais humana. Ações como essa aproximam as famílias dos espaços públicos e fortalecem a educação e a consciência ambiental”, destaca o prefeito Léo Moraes.

A iniciativa busca integrar educação ambiental, cultura e inclusão social, proporcionando um momento de aprendizagem, interação e valorização cultural para as crianças e suas famílias.