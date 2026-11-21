Por Antonia Lima

Publicada em 21/11/2026 às 11h09

Mais de 3 quilômetros de obras de drenagem profunda estão avançando na RO-460, no perímetro urbano do distrito de Rio Pardo, em Porto Velho. A intervenção executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) representa uma importante etapa para melhorar a infraestrutura local, permitindo o direcionamento adequado das águas pluviais e reduzindo pontos de acúmulo.

As equipes trabalham para implantar um sistema que permite o escoamento das águas sem comprometer a circulação da população. Além disso, a drenagem é um serviço fundamental para a infraestrutura rodoviária e urbana, especialmente durante o período chuvoso, ajudando na proteção da via para os moradores e motoristas que trafegam diariamente.

O diretor-geral do DER-RO, Diego Muniz, destacou os benefícios que a intervenção traz para quem vive e circula pelo distrito. “Quando olhamos para uma obra de drenagem, precisamos pensar principalmente em quem utiliza essa via todos os dias. Um sistema adequado contribui para que moradores, trabalhadores e motoristas possam circular com mais tranquilidade. É uma melhoria que reflete diretamente no dia a dia da comunidade.”

O representante da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, evidenciou a importância da execução do sistema de drenagem e do avanço dos trabalhos. “A drenagem é um serviço que muitas vezes não fica visível depois que o trabalho é concluído, mas é indispensável para o bom funcionamento da via para que toda a região tenha o direito de ir e vir. O avanço dessa obra representa um passo importante para a melhoria da infraestrutura urbana de Rio Pardo.”

Os investimentos em infraestrutura são fundamentais para atender às necessidades da população e garantir que as melhorias também cheguem aos distritos e comunidades do estado. Ações como essa reforçam o empenho do governo de Rondônia com o desenvolvimento das localidades e com a qualidade de vida dos moradores.