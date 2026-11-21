Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/11/2026 às 11h20

PORTO VELHO, RO – A possibilidade de queda de árvores, destelhamento de imóveis, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica levou a Defesa Civil Municipal a reforçar as recomendações de segurança para este domingo, 22 de novembro. O alerta está relacionado à previsão de tempestades em Porto Velho, com ventos que podem alcançar 60 quilômetros por hora.

Para o período, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial, indicando possibilidade de chuvas intensas acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Diante das condições previstas, a Prefeitura de Porto Velho orienta os moradores a acompanharem os comunicados meteorológicos e evitarem locais que apresentem riscos.

Entre as principais recomendações está a necessidade de manter distância de árvores, postes e fios elétricos caídos. Também deve ser evitada a permanência em áreas alagadas, assim como o estacionamento de veículos nas proximidades de torres de transmissão, placas de publicidade e estruturas que possam ser atingidas pelos ventos. Durante as descargas elétricas, a orientação é não utilizar aparelhos eletrônicos conectados às tomadas.

O diretor operacional da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Marcelo Duarte, destacou a importância de verificar previamente as condições dos telhados e procurar abrigo adequado durante os temporais. Segundo ele, situações que representem perigo devem ser comunicadas imediatamente às equipes responsáveis, sem que os moradores tentem realizar intervenções por conta própria.

Para o atendimento de ocorrências, a Defesa Civil disponibiliza o telefone 199 e o WhatsApp (69) 98473-2112. Quando houver necessidade de atuação do Corpo de Bombeiros, a população poderá utilizar o número 193.

O prefeito Léo Moraes também se manifestou sobre a previsão meteorológica e pediu atenção aos avisos divulgados pelos órgãos competentes. Ele ressaltou que a segurança das famílias deve ser priorizada e recomendou que a população evite exposição desnecessária às condições adversas.

“Nossa maior preocupação é com a segurança das famílias”, afirmou o prefeito, ao defender a adoção de medidas preventivas e a procura por atendimento sempre que necessário.

A Prefeitura reforçou que os cuidados devem ser mantidos durante todo o período de instabilidade. Ocorrências envolvendo quedas de árvores, danos em telhados, alagamentos ou outras situações que coloquem pessoas em perigo devem ser informadas aos serviços de emergência.

A orientação final da Defesa Civil é acompanhar as atualizações meteorológicas, permanecer em locais seguros durante as tempestades e seguir as recomendações das equipes responsáveis pelo atendimento das ocorrências.