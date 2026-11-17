Por Robson Oliveira

Publicada em 17/11/2026 às 14h20

ASSEMBLEIA

Estão bastante adiantadas as conversas entre a maioria dos deputados estaduais eleitos para eleger Jean Mendonça à presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia. Ex-prefeito de Pimenta Bueno e irmão do ex-deputado Kaká Mendonça, Jean desponta como o nome que, além de reunir apoios expressivos entre os parlamentares, conta também com a simpatia do governador eleito, Marcos Rogério.

CHAPA

Apesar de uma passagem controversa pela prefeitura de Pimenta Bueno, Jean Mendonça foi reeleito deputado com uma das maiores votações do estado, ficando atrás apenas do campeão de votos, Laerte Gomes. Este, segundo apurou a coluna, tende a ocupar a vice-presidência na chapa encabeçada por Jean.

REDE

Ainda é prematuro anunciar a eleição como favas contadas, mas os movimentos de bastidores indicam que Jean é, neste momento, o parlamentar com maior capacidade de articulação para comandar o Legislativo estadual. Discreto nos discursos, econômico nas aparições e habilidoso no trânsito político, construiu uma rede de apoios que ultrapassa os limites de sua região eleitoral.

OCULTOS

Há, entretanto, um ingrediente empresarial nessa movimentação. Nos bastidores de Pimenta Bueno, comenta-se que a principal empresa do município seria uma das maiores incentivadoras da candidatura. Se a informação procede, a disputa pela presidência da Assembleia já começa a mostrar que, na política, nem sempre os votos são os únicos interessados na eleição.

CONVERTIDO

Até seu principal desafeto, Delegado Araújo, deputado estadual também eleito, evita comentar sobre a postulação do adversário e pelo que a coluna apurou que não se opõe a chapa e tende, inclusive, votar favorável. Araújo está chegando ao parlamento estadual e sabe que precisa construir aliados para evitar ficar isolado.

REUNIÃO

Durou pouco mais de quatro horas a reunião entre o governador eleito Marcos Rogério e a cúpula do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO). O encontro transcorreu em clima ameno. O senador apresentou parte das medidas que pretende implementar nos primeiros dias de governo e ressaltou a importância de manter uma relação institucional saudável entre os poderes.

DECRETÃO

Em determinado momento, os desembargadores quiseram saber se era verdade que Marcos pretende editar um verdadeiro decretão, suspendendo todas as cedências de servidores e exonerando os ocupantes de cargos comissionados. O governador eleito confirmou que esse deverá ser o caminho.

TROPA ELITE

A partir daí, surgiu uma reivindicação específica: a situação dos policiais militares cedidos ao Judiciário. Segundo apurou a coluna, são cerca de 40 PMs à disposição do Tribunal, número considerado elevado diante da carência de efetivo nas ruas. Embora o Judiciário disponha de segurança privada, mantém também uma assessoria militar que, ao longo dos anos, acabou formando uma estrutura policial própria. O problema é que esse contingente cresceu progressivamente, enquanto o policiamento ostensivo nas ruas sofre com a redução do efetivo disponível.

PODER

Marcos Rogério avisou que pretende manter a determinação de retorno dos servidores cedidos. Posteriormente, cada situação será examinada individualmente. Por enquanto, o recado está dado: a segurança institucional do Judiciário será considerada, mas não haverá reserva automática de policiais enquanto a população também precisa deles nas ruas. No entanto, deixou subentendido que o caso específico do TJ o apelo deverá ser acolhido. Quem pode, pode. Diz o ditado.

O OUTRO LADO

A geógrafa Amanda Michalski, representante da Comissão Pastoral da Terra (CPT) em Rondônia, é a entrevistada desta segunda-feira no podcast Resenha Política. Especialista nas questões indígenas e ambientais, Amanda foi ao programa apresentar o contraponto às declarações do deputado federal Lúcio Mosquini, feitas em entrevista anterior. Mosquini defendeu mudanças na legislação ambiental e anunciou a intenção de transformar a Secretaria Estadual de Meio Ambiente em uma secretaria voltada ao agronegócio.

INTERESSES

Amanda vê nessas propostas sinais de um deliberado enfraquecimento das estruturas estaduais de fiscalização ambiental, justamente quando a pressão sobre os recursos naturais exige maior vigilância. A representante da CPT também se posicionou contra o garimpo ilegal e defendeu as operações da Polícia Federal e do Ibama que inutilizam equipamentos empregados na extração clandestina de ouro no rio Madeira. Para ela, combater a atividade ilegal não é perseguir o setor produtivo, mas impedir que interesses econômicos particulares destruam um patrimônio coletivo.

RECEIOS

Amanda afirmou ainda que a CPT acompanha com preocupação as intenções da nova administração estadual em relação ao sistema de fiscalização. O receio é que os órgãos responsáveis por proteger o meio ambiente percam força diante de empresas e grupos econômicos interessados na exploração predatória dos recursos naturais de Rondônia.

VISÕES

Na Resenha Política, o debate ganha duas perspectivas. De um lado, a visão de quem defende a expansão do agronegócio; de outro, a preocupação de quem vê na flexibilização dos controles ambientais um risco para a Amazônia. O desenvolvimento econômico é necessário. A questão é saber se, em Rondônia, ele precisa necessariamente passar pela redução da proteção ambiental.

ENTREVISTA

Está agendada provisoriamente para dia 12 uma nova entrevista com o governador eleito Marcos Rogério (PL), para o nosso podcast Resenha Política. É o tempo ideal para que o novo governador receba os dados da comissão de transição e possa desenhar o novo governo, seja administrativamente, seja na equipe que vai ajudar na condução da administração. Ele tem evitado em antecipar nomes para que não haja assédio político e tem dado sinais de que os nomes especulados por aí não sejam confirmados, exceto o da primeira dama. Porém, um nome a coluna sabe que Marcos convidou para Casa Civil, mas o ungido declinou ao por razões profissionais. Como a revelação foi em off este cabeça chata não pode divulgar em razão a lealdade da fonte.