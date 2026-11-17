Um momento especial para encontrar um novo amigo de quatro patas e transformar vidas por meio da adoção responsável.
O Natal também é tempo de amor, carinho e novos começos
A Prefeitura de Ariquemes convida toda a população para a Feira de Adoção de Final de Ano, um momento especial para encontrar um novo amigo de quatro patas e transformar vidas por meio da adoção responsável.
Além da oportunidade de dar um novo lar a cães e gatos, teremos vacinação para os animais.
Data: 05 de dezembro
Horário: Das 14h às 18h
Local: Jardim Botânico Municipal
Neste Natal, presenteie com amor, adote com responsabilidade e faça a diferença na vida de um animalzinho!
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