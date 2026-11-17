Por Assessoria

Publicada em 17/11/2026 às 14h31

Um momento especial para encontrar um novo amigo de quatro patas e transformar vidas por meio da adoção responsável.

O Natal também é tempo de amor, carinho e novos começos

A Prefeitura de Ariquemes convida toda a população para a Feira de Adoção de Final de Ano, um momento especial para encontrar um novo amigo de quatro patas e transformar vidas por meio da adoção responsável.

Além da oportunidade de dar um novo lar a cães e gatos, teremos vacinação para os animais.

Data: 05 de dezembro

Horário: Das 14h às 18h

Local: Jardim Botânico Municipal

Neste Natal, presenteie com amor, adote com responsabilidade e faça a diferença na vida de um animalzinho!