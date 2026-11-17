Por ASSESORIA

Publicada em 17/11/2026 às 14h22

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO) recebeu o Selo Ouro de Qualidade em Transparência Pública, concedido pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). O município alcançou 86,58% no índice de avaliação e cumpriu 100% dos requisitos essenciais, que são os itens obrigatórios de toda gestão pública.

O Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) é coordenado pela Atricon, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, em parceria com os Tribunais de Contas de todo o país. Em Rondônia, a avaliação é feita pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO).

O programa avalia os portais de transparência de prefeituras, câmaras, governos estaduais e outros órgãos públicos. Os técnicos verificam se as informações que a lei exige estão publicadas, atualizadas e fáceis de encontrar. Entre elas estão os dados sobre gastos, arrecadação, contratos, licitações, obras e os canais de atendimento ao cidadão.

Os órgãos mais bem avaliados recebem selos de qualidade nas categorias Prata, Ouro e Diamante. Para receber qualquer selo, é preciso cumprir todas as exigências essenciais.

O Selo Ouro coloca Rolim de Moura entre as administrações públicas mais transparentes do Brasil. A conquista mostra que o município cumpre a lei, presta contas com seriedade e respeita o direito de cada cidadão de saber como o dinheiro público é usado.

O resultado é fruto do trabalho de servidores e equipes de diversas secretarias, que mantêm as informações sempre atualizadas e acessíveis.

“Alcançar 86,58% no índice nacional e cumprir 100% das obrigações essenciais demonstra o compromisso da nossa gestão com a responsabilidade administrativa e a qualidade dos serviços públicos. É um resultado importante, que reflete o trabalho das equipes e o esforço para manter uma administração cada vez mais eficiente e transparente. Seguiremos trabalhando para avançar ainda mais e trazer resultados concretos para a população de Rolim de Moura, “ afirmou o prefeito Aldo Júlio.