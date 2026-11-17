Por Assessoria

Publicada em 17/11/2026 às 14h10

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - Seminsp, segue avançando com os trabalhos de recuperação e manutenção das estradas vicinais do município.

Para garantir mais agilidade na execução dos serviços, a Prefeitura atua simultaneamente em diversas frentes de trabalho. Uma delas acontece na Linha 617, onde são realizados serviços de rebaixamento de morros, eliminação de curvas acentuadas, remoção de pedras, elevação do nível da pista e cascalhamento em alguns trechos.

Na última segunda-feira (16), o prefeito Jeverson Lima, acompanhado do vereador Orlando dos Anjos e do secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Chrystian Figueiredo, esteve na Linha 617 para acompanhar de perto o andamento dos trabalhos.

O prefeito Jeverson Lima destacou que as ações fazem parte do cronograma de manutenção da malha viária rural do município, com o objetivo de facilitar o deslocamento dos moradores, garantir melhores condições para o transporte escolar e contribuir para o escoamento da produção agrícola. “Reforçamos nosso compromisso de continuar investindo na infraestrutura rural, garantindo estradas mais seguras e melhores condições de tráfego para quem vive e trabalha no campo. Nosso objetivo é levar mais qualidade de vida à população”, destacou o prefeito.

Durante a visita, o prefeito Jeverson Lima e o vereador Orlando também se reuniram com o presidente da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Ubirajara – ASPRUVAU, Marcos Helio Massuqueto para ouvir as principais demandas dos moradores da região.