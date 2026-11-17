Por PRF-RO

Publicada em 17/11/2026 às 13h30

Rondônia, 16 de novembro de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (16), uma espingarda calibre .32 e cinco munições durante fiscalização no km 521 da BR-364, no município de Ariquemes/RO.

Em ação voltada ao enfrentamento aos crimes na região de fronteira, a equipe policial abordou uma caminhonete e, após averiguações no interior do veículo, localizou o armamento, cinco cartuchos intactos e um estojo deflagrado, todos de calibre .32. Questionado, o motorista informou não possuir documentação obrigatória para o porte ou transporte do material.

Diante do flagrante, o envolvido, um homem de 30 anos, foi detido por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Ariquemes/RO.