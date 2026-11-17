Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/11/2026 às 08h50

Criminosos incendiaram uma empresa de internet na madrugada desta terça-feira (17), no Centro de Porto Velho. O fogo atingiu o estabelecimento na Avenida Dom Pedro II, no bairro São Cristóvão. Um vídeo registra o incêndio.

As informações iniciais apontam que os autores fugiram após provocar o fogo. Policiais militares e equipes do Corpo de Bombeiros foram chamados para atender à ocorrência, mas nenhum suspeito havia sido localizado até a divulgação do caso.

A motivação do ataque ainda é desconhecida. A investigação deverá ficar a cargo da Polícia Civil, que buscará identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime.

Não foram divulgadas informações sobre feridos nem sobre os prejuízos causados à empresa.