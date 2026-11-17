Por Assessoria

Publicada em 17/11/2026 às 08h55

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEMADER), segue intensificando os trabalhos de manutenção nas estradas vicinais do município.

Nossa equipe está atuando no Travessão da Estrada da Soja, realizando serviços de implantação de respiros e manutenção para melhorar as condições de trafegabilidade.

Enquanto isso, os trabalhos de cascalhamento e patrolamento na Linha Ponte Queimada estão sendo concluídos, garantindo melhores condições de acesso e mais segurança para produtores rurais e moradores da região.

É a Prefeitura trabalhando em várias frentes, fortalecendo o apoio ao homem do campo e garantindo melhores estradas para nossa população!

Trabalho e determinação para fazer Espigão do Oeste avançar!