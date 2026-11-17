Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/11/2026 às 08h50

Uma pistola Taurus calibre .380, com numeração de série suprimida, 13 munições e porções de cocaína foram apreendidas durante uma operação do Batalhão de Polícia de Choque, realizada na tarde de segunda-feira (16), em Porto Velho. A ocorrência terminou com a prisão de Gabriel Bezerra Maia, conhecido como “GTA do CV”, apontado como liderança da facção criminosa Comando Vermelho.

A abordagem ocorreu nas proximidades de uma residência situada no final de um beco da Avenida Alexandre Guimarães, no bairro Mato Grosso. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito teria pulado uma janela e corrido em direção a uma área de mata próxima ao imóvel.

Durante a tentativa de fuga, foi realizado um cerco policial, seguido de acompanhamento tático. Conforme o registro da ocorrência, Gabriel tentou se desfazer da pistola e das munições, que foram encontradas posteriormente. Ele sofreu escoriações leves em razão de uma queda na vegetação durante a contenção, sendo necessário o uso de algemas devido à resistência física e à tentativa de evasão.

Depois da captura, os policiais retornaram à residência, onde estavam a esposa do suspeito e uma criança de três anos. Nas buscas realizadas no interior do imóvel, foram encontrados aproximadamente um quilo de cocaína oxidada, cinco porções menores da substância e outra porção de cocaína. O material estava escondido sob as tábuas do assoalho.

A operação havia sido desencadeada após denúncias anônimas de moradores. Segundo os relatos recebidos pela polícia, o endereço era utilizado para a comercialização de entorpecentes, enquanto a circulação do suspeito armado provocava temor entre pessoas da vizinhança.

Questionado pelos policiais, Gabriel teria admitido que utilizava a residência para o tráfico de drogas e que mantinha a arma de fogo para fazer a segurança do ponto de venda.

Os levantamentos preliminares também indicaram que o suspeito possui passagens anteriores por crimes da mesma natureza.

Ao término da ocorrência, Gabriel foi encaminhado à Central de Flagrantes, juntamente com a arma de fogo, as munições e os entorpecentes apreendidos.