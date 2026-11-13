Por Assessoria

Publicada em 13/11/2026 às 15h17

E se seu filho precisar de ajuda dentro da escola? Profissionais de todos os setores das Escolas Municipais Aurélio Buarque de Holanda (região do Seringal) e Tancredo de Almeida Neves (distrito de Boa Vista do Pacarana) participaram de uma formação ministrada pelo Corpo de Bombeiros de Espigão d'Oeste sobre a Lei Lucas.

A Lei nº 13.722/2018 torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de escolas públicas e privadas de educação básica. O curso deve ser oferecido todos os anos, e a certificação com o nome dos profissionais capacitados deve ficar afixada em local visível.

O nome é uma homenagem a Lucas Begalli Zamora, que morreu em 2017 após se engasgar durante um passeio escolar. Com a formação, quem convive com as crianças no dia a dia conhece os procedimentos básicos para agir até a chegada do socorro especializado.

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